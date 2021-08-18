بعد ظهور النتيجة.. أفكار هدايا لطلاب الثانوية العامة وأسعارها

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2021، بالأمس، وعقب اعتمادها ظهرت النتائج عبر موقع الوزارة والبوابة الإلكترونية لجريدة «الوطن»، وذلك عبر انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعلن الوزير من خلاله عن ظهور النتائج.

وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة واطمئنان طلاب الثانوية العامة على النتيجة الخاصة بهم، ينتظر هؤلاء الطلاب الهدية الخاصة بهم من الأسرة، حيث إنه من الشائع أن يعد ولي الأمر ابنه بالحصول على هدية خاصة عند ظهور النتيجة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أفكار هدايا يتم تقديمها لطلاب الثانوية العامة وأسعارها وفق مواقع التسوق الإلكتروني، كالتالي:

موبايلات

تعد الموبايلات من أكثر الهدايا التي يتم شراؤها لمهاداة الطالب بها في مثل تلك المناسبات، وتبدأ أسعار الموبايلات الحديثة من 1500 جنيه، ويصل سعرها حتى 13 ألف جنيه.

لاب توب

بمجرد أن ينتهي طالب الثانوية العامة من دراسته، يبدأ في الاستعداد إلى الجامعة بشراء ما يحتاج إليه للدراسة بها، ويعد اللاب توب من أكثر الأشياء التي يحتاج إليها الطالب الجامعي، لذلك يحرص الآباء على مهاداة أبنائهم بجهاز اللابتوب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والاطمئنان على النتيجة الخاصة بهم، وتبدأ أسعار اللابتوب من 5 آلاف وتصل حتى 30 ألف جنيه.

إكسسوارات

قد يكون الشخص الذي يرغب في مهاداة طالب الثانوية العامة لم يكن لديه أموال كافية لشراء شيء غالٍ وثمين، ويلجأ البعض لشراء الاكسسوارات لمهاداة الطالبات الناجحات، وتبدأ أسعار الخواتم من 70 جنيها في المتاجر ومواقع التسوق أون لاين، كما تبدأ أسعار السلاسل من 120 جنيها وتختلف أنواعها باختلاف أسعارها حتى تصل إلى 200 جنيه.

حقائب اليد

تعد حقيبة اليد من أكثر الهدايا المفضلة لدى السيدات، نظرا لكونها جزءا أساسيا لارتدائه عند الخروج من المنزل، وتبدأ أسعار حقائب اليد من 100 جنيه، وتختلف الأسعار حسب اختلاف الأشكال والأنواع فهناك حقائب بسعر 140 و160 و180 و200 جنيه.

ساعة رقمية

تبدأ أسعار الساعات الرقمية من 150و170 و190 جنيها في المتاجر، كما أنها متوفرة على مواقع التسوق أون لاين.

ساعة ذات عقرب

تبدأ أسعار ساعات العقرب من 170 جنيها و190 و200 جنيه بالمتاجر ومواقع التسوق أون لاين.