شقيق أول الثانوية العامة «دمج»: كان خايف مجموعه ينقص وربنا كرمه

قال محمد سالم، شقيق الطالب إبراهيم سالم، الحاصل على المركز الأول «دمج»، شعبة الرياضيات، إنّ عائلته تفاجأت بإعلان اسم شقيقه من ضمن أوائل الثانوية العامة في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، «عرفنا الخبر من التلفزيون».

وأضاف «سالم»، خلال مكالمة هاتفية مع جريدة «الوطن»، «كانت فرحة عارمة، وكانت مفاجأة لينا كلنا، كان بيقول هينقص في المادة كذا والمادة كذا، بس الحمد لله ربنا كرمه».

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي اليوم نسب نجاح وأوائل الثانوية العامة 2021، بعدما قدم شرحا لكل ما يتعلق بنتائج الثانوية العامة.

وقارن وزير التعليم بين الشعب المختلف سواء العلمي رياضة أو العلمي علوم أو الأدبي، ودرجات الأوائل في كل منها، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم 76% مقابل 82% في العام الماضي، كما أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية رياضيات 76% مقابل %85 في العام الماضي، وجملة الشعبة العلمية 76% مقابل 83% في العام الماضي، وجملة الشعبة الأدبية 70% مقابل 87% في العام الماضي.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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