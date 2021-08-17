«مريم جرجس» الرابع مكرر بالمنيا: «توقعت أن أكون بين الأوائل»

عبرت مريم جرجس مجيد مجدي، الرابع مكرر بين أوائل الثانوية العامة 2021 شعبة علمي رياضة، بمجموع 400 درجة، عن فرحتها الشديدة بتفوقها وحصولها علي المركز الرابع وهي الطالبة الوحيدة من ابناء المحافظة التي جاءت في قائمة أوائل الجمهورية.

وقالت «مريم»، لـ«الوطن»، إن أسرتها بذلت معها مجهودا كبيرا خلال العام الدراسي، وأنها كانت تحصل علي دروسها «أون لاين»، ودائما تقتدي بوالدها الدكتور «جرجس»، الذي يعمل طبيب قلب وأوعية دموية بمستشفى المنيا العام، ووالدتها الدكتورة «داليا»، التي تعمل طبيبة صيدلانية بمستشفى النساء والتوليد التابعة لجامعة المنيا.

وأضافت «مريم»، أن لديها شقيقة واحده هي «ميريل»، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتعملت منها أن المذاكرة والاجتهاد أمانة، لذا كانت تتمني أن تكون بين أوائل الثانوية العامة، وشعرت بفرحة كبيرة لتفوقها وحصولها علي المركز الرابع.

وأوضحت أن نظام الثانوية العامة الجديد يعتمد علي الفهم وليس الحفظ وهو أمر لم يعتد عليه الطلاب من قبل، ووجهت رسالة لكل الطلاب المقبلين على امتحانات الثانوية العامة بأن يجتهدوا ولايخافوا من النظام الجديد.

وأوضحت أنها قررت اختيار شعبة علمي رياضة بمحض إرادتها دون أي تدخل من أسرتها وأنها ترغب في الالتحاق بكلية الهندسة خاصة وأنها تضم تخصصات كثيرة وهامة.

وقال والد «مريم»، إنه تلقى خبر حصول ابنته علي المركز الرابع أثناء تواجده داخل مكتبه بمستشفي المنيا العام، ولم يستوعب الخبر في وقته حتي أنه أغلق الباب علي نفسه لمدة ربع ساعة، ثم أنهالت عليه المكالمات التليفونية للتهنئة بتفوق ونجاح «مريم»، منوها إلى أنه لم يتدخل في أي شي بخصوص دراستها لأنه يثق في قدراتها ورغبتها في التفوق والنجاح منذ طفولتها.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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