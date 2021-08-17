«الحزن مش هيرجع اللي فات».. نصائح لتجاوز صدمة نتيجة الثانوية العامة 2021

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، بعض الطلاب لم يجدوا المجموع الذي طالما حلموا به ورسموا أحلاما عليه، مما يجعلهم معرضين للإصابة بالصدمة والإحباط، ويجد البعض صعوبة في تجاوز هذه المرحلة.

ولكن نتيجة الثانوية العامة لا تعتبر نهاية المطاف، بل بداية جديدة قد تقودك لمستقبل أفضل مما تخيلته، بالاجتهاد والجد وعقد العزم على النجاح والتميز في مكانك، بحسب تصريحات استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، الدكتور محمد هاني بعض الذي قدم بعض النصائح للطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع كبير في الثانوية؛ لتجاوز هذه المرحلة وبدء مرحلة جديدة.

نصائح لتجاوز صدمة مجموع الثانوية العامة

طالب «هاني»، في حديثه لـ«الوطن»، الطلاب بتسليم أمرهم لله واقتناعهم بأنهم أدوا ما عليهم والمطلوب منهم دون تقصير وأن النتيجة والتوفيق بيد الله، مضيفًا «قد ينتظرهم في المستقبل حياة أفضل أو مجال دراسي أفضل مما تمنوه ورسموه في خيالهم».

كما شدد استشاري الطب النفسي على الأسر بعدم عتاب ولوم الطلاب أو التهكم والسخرية منهم ومن المجاميع، وحرصهم على التعبير عن الفخر بهم وأن ما حدث لن يتغير «اللوم والعتاب مش هيرجع اللي فات ولا هيغير من المجموع أو يزوده بل يجب تحفيزهم على مواصلة مسيرتهم والتعلم».

ونصح الأسر باحتواء أبنائها ومساعدتهم على التخطيط للمستقبل، والسفر لقضاء وقت ترفيهي للخروج من هذه الأجواء وتخطي حزنهم وصدمتهم من المجموع.

وأضاف «ينبغي على الطالب دراسة قدراته وتفكيره ومعرفة الكلية التي تلائمه وسيبدع بها ويحقق ذاته، كما يجب على الأسرة أن تلتزم بتشجيع أبنائها وتوفير الراحة لهم علشان يبقى شخص ناجح، والنتيجة هتكون راحة الولد في وظيفة يقدر يبدع فهيا وتحققله القدر الآمن مش مجرد شهادة ووظيفة وخلاص».

كما أشار هاني، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي هو أحد أهم نصائح الصحة العقلية للطلاب، لأن العناصر التي ستدخل جسمك تؤثر على مزاجك، والمواد الكيميائية التي تنظم الحالة المزاجية مثل السعادة والغضب.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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