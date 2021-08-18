درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18-8-2021 في مصر.. طقس حار

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ أوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل درجات الحرارة اليوم، حيث يتوقع الخبراء أن يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء المصرية، ودرجات الحرارة المحسوسة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 37 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 22

نويبع 36 29

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 40 26

قنا 38 27

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

إدفو 40 28

أبوسمبل 40 28

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.