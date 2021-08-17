محافظ المنيا: نسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس بالتوسع في توفير لقاحات كورونا

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد في الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والخاص بتلقي لقاحات كورونا.

جاء الاجتماع الذي شارك فيه المحافظ، بهدف تنسيق الجهود مع المحافظين، ووضع الضوابط لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بشأن تطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس والعاملين والموظفين، وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظات، والمديريات العاملة لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.

وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، على أهمية أن يكون للمحافظين دورا فعالا في متابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال هذه الفترة، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع للقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تنسيق الجهود مع مديريات الصحة لتحديد الصورة التي سيتم عليها والنظام المتبع والمراكز المجهزة.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى ما تمت مناقشته أمس، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمة بشأن توفير اللقاحات المضادة لكورونا، الذي أعقبه اجتماع آخر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم خلاله استعراض جهود توفير اللقاحات المختلفة.

وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف باطلاعه يوميا بنتائج مستهدفات التطعيم عن كل محافظة على غرار ما حدث في مبادرة 100 مليون صحة.

وجددت الدكتورة هالة زايد، التأكيد على أهمية تعاون المحافظات المختلفة في إنجاز المستهدفات من التطعيم حتى يتم تقديمها لرئيس الجمهورية يوميا، مؤكدة أنها قامت بتوجيه القطاعات المختلفة بوزارة الصحة بالتواجد جميعا في المحافظة، من أجل تحقيق الأعداد المستهدف تطعيمها.

ولفتت إلى أهمية أن تكون هناك تعليمات واضحة من المحافظين، المديريات التابعة للوزارة في نطاق كل محافظة، بحشد العاملين بها فى التوقيتات التي ستشهد المرور من جانب فرق وزارة الصحة لتطعيم العاملين في تلك الجهات، حيث لن يتسنى لهذه الفرق المرور بشكل متكرر، وذلك حتى يتسنى لها تطعيم شريحة أكبر من الفئات المستهدفة في هذه المرحلة.