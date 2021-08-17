سكرتير عام المنوفية يتابع انضباط سير عمل ملف التصالح في المحافظة

تابع اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، أعمال لجان التصالح بمركز ومدينة قويسنا، وذلك للإطمئنان على انضباط سير عمل اللجان المختصة، إذ قام السكرتير العام بعقد اجتماع بمقر الوحدة المحلية بقويسنا بحضور رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية ورؤساء اللجان الفنية ومسئولي التصالح، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية لملف التصالح في مخالفات البناء بنطاق المحافظة، وتذليل المعوقات وسرعة إنهاء أعمال الملف.

وأكد «رشاد» على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات الواردة بكل دقة وتذليل معوقات العمل وتنفيذ كافة الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء، كما تفقد المركز التكنولوجي بقويسنا لمتابعة سير آلية العمل، والتأكيد بضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء المهام المطلوبة.

و قام السكرتير العام بتفقد نموذج محاكاة لمساكن إيواء على أرض استاد مركز شباب قويسنا، وكذا أرض الاصطفاف بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد والمستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك للوقوف علي التجهيزات النهائية للتدريب المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 81» والذي يجرى تنفيذه بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للمحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري بوازارة الدفاع فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الحالي.

يأتي ذلك في إطار صقل مهارات مسئولي الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى وتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية وتقدير المواقف واتخاذ الإجراءات من خلال المحاكاة العملية لعدد من المواقف الطارئة، و اتخاذ القرارات السريعة والمناسبة لمجابهة المخاطر والأزمات المحتملة، كما تضمنت الجولة تفقد أعمال رصف شارع الجلاء بمدينة قويسنا وموقف سيارات الأجرة قويسنا /القاهرة، ووجه رئيس المدينة بوضع تصور لرفع كفاءة الموقف.