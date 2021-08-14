محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير مداخل وميادين شبين الكوم

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة في عدد من شوارع شبين الكوم، عصر اليوم السبت، لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، ورئيس حي غرب، والمستشار الهندسي للمحافظة.

تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتوسعة مدخل شبين الكوم من ناحية «شبراباص»، والتى تتضمن أعمال إزدواجية وتوسعة الطريق، بهدف إحداث سيولة مرورية بالمنطقة ، وتابع المحافظ أعمال فرد طبقة السن، تمهيداً للبدء فى الرصف، ووجه بعمل بلدورات على أحد جانبي الطريق وتشجيره وزراعة أعمدة ديكورية، باعتباره أحد الطرق الرئيسية الهامة للمدينة.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير التي تتم في «صينية الإسعاف» على طريق «شبين الكوم - طملاي»، حيث يجري العمل على 3 مستويات، تشمل عمل برجولات ومناظر طبيعية وزراعة النخيل المثمر وأعمدة ديكورية ونجيل صناعي، ووجه المحافظ بتوحيد الجهود وتكثيف الأعمال وتسريع الأداء لسرعة انتهاء الأعمال قبل نهاية أغسطس الجاري.

وشملت جولة محافظ المنوفية تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع «الغزل»، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس النهائية بالشارع، وتركيب البلدورات والانترلوك وبلاعات الأمطار والصرف الصحي، ويجري الانتهاء من صب القواعد الخرسانية وتركيب بلاط البازلت بين الفواصل المضيئة، ووجه المحافظ رئيس حي غرب بالعمل على التوازي في أعمال التطوير التي تتم بالشارع، مشدداً على ضرورة مراعاة الميول بالشارع لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الأعمال التمهيدية للرصف بشارع «يوسف»، المتفرع من شارع «جمال عبد الناصر»، وأعمال الكشط بشارع «الشيخ العطفي»، بجوار قصر ثقافة شبين الكوم، حيث يجري رصف الطبقة الأسفلتية النهائية، وتم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك والبلدورات بالشوارع.

تأتي الجولة في إطار سلسة جوالات محافظ المنوفية المستمرة لمتابعة كافة المشروعات، التي تتم بنطاق المحافظة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز لإحداث تنمية شاملة لتحسين الخدمة المقدمة لمواطني المحافظة.