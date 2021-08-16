رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كليتي التمريض والتجارة

اعتمد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الاثنين، نتيجة التراكمى بكلية التمريض دور مايو 2021، بنسبة نجاح 98.12%، كما اعتمد نتيجة التراكمى بكلية التجارة دور مايو 2021، بحضور عميدي كليتي التمريض والتجارة .

تفاصيل نتيجة كلية التمريض جامعة المنوفية

وأكدت الدكتورة إيناس قاسم، عميد كلية التمريض، أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز 62 طالباً، وحصل 301 طالب على تقدير جيد جداً، موضحة أن قائمة الأوائل ضمت كلاً من «شيرين مصطفى أبو سعدة، وشيماء السيد محمد، وأحمد أشرف كشك، وأمل أحمد الشنواني، وسهير ممدوح ناصر، وأسماء عمارة عطية، وإسراء سعد محمد، وجيهان مصطفى عبد الحميد، وجهاد أحمد خميس، وسارة عبد الوهاب فريد» .

كما اعتمد رئيس جامعة المنوفية نتيجة المعهد الفنى للتمريض، حيث حصل طالبان على تقدير امتياز، فيما حصل 18 طالباً على تقدير جيد جداً، وفى اللائحة الجديدة، حصل 42 طالباً على تقدير امتياز، و283 طالباً على تقدير جيد جداً.

تفاصيل نتيحة كلية التجارة جامعة المنوفية

على صعيد متصل، قال الدكتور أمجد عمارة، عميد كلية التجارة بجامعة المنوفية، إن 4 طلاب حصلوا على تقدير امتياز، بينما حصل 68 طالباَ على تقدير جيد جداً في شعبة المحاسبة، وحصل طالب واحد على تقدير ممتاز، كما حصل 6 طلاب علي تقدير جيد جداً بشعبة الإدارة، أما في شعبة اللغة، فقد حصل 7 طلاب على تقدير امتياز بالمحاسبة، وطالبان على تقدير امتياز بالإدارة.

وأعرب عميد كلية التجارة عن تمنياته للطلاب بالتوفيق، مطالباً إياهم بالاجتهاد والعمل على التميز والتفوق، كما وجه الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس على دوهم الهام في تعليم الطلاب، وتقديم المعلومات وشرح المناهج العملية للطلاب بطريقه مبسطة.