«أبو ليمون» يستعرض خطة الانضباط الأمني بمدن المنوفية

استقبل، صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اللواء سالم مهنا الدميني، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية الجديد، واللواء أحمد حامي الإسلام مدير فرع الأمن الوطني الجديد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الدائم والوثيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بنطاق المحافظة، وحضر اللقاء مدير المرور ومدير الحماية المدنية.

وتناول اللقاء آليات التعاون ومناقشة خطة الانضباط الأمني بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الحرص الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتوفير جو من الأمن والأمان.

وثمّن محافظ المنوفية الجهود الأمنية المبذولة من الجهاز الشرطي بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية، مؤكداً التعاون الدائم والمستمر للحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين.

من جانبه، أكد مدير الأمن استمرار تكاتف كل الأجهزة في تحقيق الأمن، والاستعداد التام والجاهزية للتطبيق الحاسم والحازم للقانون وتنفيذ الإزالات الفورية وحملات رفع الإشغالات.