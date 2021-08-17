والد الأولى «أدبي»: حصول ابنتي على المركز الأول جائزة تستحقها

قال مؤمن المطري، والد الطالبة «فريدة» الأولى أدبي على الثانوية العامة في الإسكندرية، إنه يحمد الله على حصول ابنته على المركز الأولى ويعبترها جائزة تستحقها فريدة ووالدتها التي بذلت مجهود كبير، مبينا أنه كان ينتظر أن تكون ابنته من ضمن المتفوقين بسبب المجهود الكبير الذي بذلته من خلال التزامها الكامل في المذاكرة والتنظيم.

الأب هو العقل المدبر والأم الإلهام في البيت

وأضاف والد فريدة، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الأب هو العقل المدبر ولكن الأم هي الإلهام والحنان، لافتا إلى أن ابنته أمامها اختيارات متعددة ولم تحدد الكلية التي تريدها.

فريدة: كنت متوترة قبل الامتحانات

من جهتها، قالت الطالبة فريدة مؤمن، إنها لم تصدق إنها من ضمن الأوائل رغم أنها كانت تستهدف طوال العام الحصول على المراكز الأولى، «قبل الامتحانات كنت متوترة ولكن أثناء الامتحان حرصت على الهدوء والتركيز في الامتحانات رغم صعوبة امتحان العربي».

التفكير الإيجابي أمر مهم للطلاب

وأضافت الأولى أدبي على الثانوية العامة في الإسكندرية، أنها تنصح الطلاب الذين سيدخلون الثانوية العامة بأن يكون تفكيرهم إيجابي دون جلد الذات، مع التركيز على بذل مجهود مستمر، موضحة أن الأهالي يجب مساندتهم للأبناء ليحصلوا على أرقام أعلى، مؤكدة أن كل الأشخاص يمكنهم الحصول على درجات عالية ولكن إذا بذلوا مجهود كبير.

فريدة ضمن الأوائل من الإعدادية

وتابعت: «أنا في تالتة إعدادي طلعت الأولى وجبت مجموع 99.8%، وكنت بطلع التالتة في السنوات اللي قبل كده، بابا وماما داعمين ليا، وبابا دايما يقولي إنتي الأولى على الجمهورية، إخواتي كمان مؤمنين بيا وشايفين إني كنت هجيب درجات عالية وشايفيني الأولى على الجمهورية، وده عمل ضغط عليا بس أنا كنت عاوزة أفرحهم ومحبطهمش، بابا حضني أول ما عرف إني طلعت الأولى، أخويا الكبير سألني الوزير كلمك ولا لسه، خليكي مركزة مع التلفيون عشان وزير التربية والتعليم هيكلمك، أنا بحب الحقوق والألسن والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بس الأخرينين دول اللي أنا مهتمة بيهم أوي».

ونصحت والدة فريدة، الأهالي بعد الضغط على الطلاب، لأن ذلك يجعلهم متوترين وقد يحصلون على نتائج سلبية بسببه.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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