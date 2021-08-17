محامي سارة الطباخ يحرر محضرا ضد «الشرنوبي» ويقاضي مجدي الهواري

حرر ياسر قنطوش محامي سارة الطباخ، محضر إثبات حالة داخل مكتبة الإسكندرية بسبب عدم سماح مجدي الهواري منتج مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» لفريق الدفاع الذي أرسله من حضور مؤتمر المسرحية، وإثبات واقعة مخالفة الفنان محمد الشرنوبي لمخالفة العقد المحرر مع موكلته وحكم محكمة جنوب الجيزة وقرار نقابة المهن الموسيقية، إذ جرى اصطحاب المنتج والمحامين إلى مكتب اللواء مدير المكتبة كما جرى تحرير محضر إثبات الحالة رقم 9018 لسنة 2021 إداري باب شرقي من سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي لمخالفته تنفيذ حكم قضائي.

محضر ضد محمد الشرنوبي بسبب ياما في الجراب ياحاوي

أكد « قنطوش» في بيان، أن «الشرنوبي» يخالف شروط العقد ويتقاضي مبالغ ضخمة دون تنفيذ العقد الساري بحكم المحكمة وبقرار نقابة المهن الموسيقية الأخير، وهذا ما دفعنا إلى التواجد في مكتبة الإسكندرية خاصة تعاملنا بمنتهى الاحترام مع المكتبة، وأرسلنا لها إنذار وأيضًا شركة الإنتاج «كايرو شو»، ولكن إقرار المنتج مجدي الهواري بتحمله المسئولية سوف يدفعنا لمقاضاته ومعه أيضًا «الشرنوبي».

وأضاف لن نترك «الشرنوبي» يعمل إلا طبقا للعقد وقبل شهر ألغيت حفلته بالساحل، وغدا يجرى تحريك دعوى ضده، كما يرجى اتخاذ كافة الإجراءات ضد المنتج مجدي الهواري، بعد إثبات الواقعة في مكتب شرطة مكتبة الإسكندرية.