الثاني مكرر علمي علوم: ختمت القرآن في الفجر قبل معرفة النتيجة

قال الطالب مصطفى حسين محمد، الثاني مكرر علمي علوم في الثانوية العامة، إنه يشكر الله على هذه النعمة، ويشكر والديه اللذان بذلا مجهودات كبرى معه طوال العام، موضحا أنه حاول التأقلم مع نظام الثانوية العامة الجديد، وكان يذاكر بعد كل درس، ويحل التدريبات من الكتب الخارجية والمدرسية، متابعا: «الامتحان كان فيها توتر، وكنت بتلخبط ساعات في الاختيارات في الامتحانات».

الأحياء والعربي أصعب المواد بالنسبة له

وأضاف الثاني مكرر علمي علوم في الثانوية العامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مادتي الأحياء والعربي، كانتا من أصعب المواد، لكنه اجتهد كي يحصل على درجات متميزة فيهما، لافتا إلى أن أخيه ووالديه، رأوا اسمه في التليفزيون أثناء المؤتمر الخاص بوزير التربية والتعليم، وعرفوا أنه من ضمن الأوائل، مشيرا إلى أنه لم يكن مصدقا لهذا الأمر، مواصلا: «أنا كانت خاتم القرآن في الفجر بمناسبة عاشوراء».

والده كان يوصله إلى الامتحانات

وقال الدكتور حسين محمد، والد مصطفى، إنه حاول مراعاة الله في تدريسه للطلاب عنده في الجامعة، لكي يساعده الله في حصول ابنه على درجات مرتفعة، مؤكدا أن زوجته كانت تتابع مصطفى بشكل أدق، لكنه كان حريصا على تقديم الدعم له، ومساعدته في الذهاب إلى الامتحانات.

والده: كنت حاسس إن ربنا هيراضيني في ولادي

وتابع الدكتور حسين محمد: «أنا قلت له قبل النتيجة، لو مجموعه 50% حتى، أنا راضي بيك، واللي هيجيبوا ربنا ده كرم، واوعى تزعل، ونبهت على والدته، بأنها متضغطش عليه، لكن كنت على يقين إني ربنا هيراضيني في أولادي، وأنا بأكلهم من حلال، والحمدلله ده كرم ربنا، وأنا بشكر محافظ قنا على تهنئته لينا، وأتمنى الطلاب يحققوا اللي بيحلموا بيه، بشكر القيادة السياسية على تغيير نظام الثانوية العامة اللي اتأخر سنين، لأن النظام السابق اعتمد على الحفظ، والحالي على الفهم، والبلد محتاج اللي بيفهموا الفترة الجاية، مش اللي حافظين، وأنا اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي «محمد علي» الذي يؤسس جمهورية جديدة، وربنا هيكرم مصر، ويكرم أولياء الأمور، وبقول لأولياء الأمور بلاش تشككوا في النظام، واعتمدوا على المذاكرة من المصادر اللي بتقولها وزارة التربية والتعليم».

والدته: ده كرم ربنا علينا

فيما ذكرت والدة مصطفى، أنها كانت تحاول توفير الجو المناسب للطالب، لكي يحصل على درجات مرتفعة، وكانت تدعو له دائما وتعرف أن الله لن يضيع تعبه متابعة: «ده كرم ربنا علينا».

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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