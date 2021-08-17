تعد نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي الدور الأول بالاسم فقط، من أكثر عمليات البحث، التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، تزامنا مع انتهاء المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أعلن خلاله الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤشرات ونسب النجاح، للشعبتين علمي وأدبي، بالإضافة إلى إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

ويبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، عن نتجية الثانوية العامة 2021، للاطمئنان عن درجاتهم ومجموعهم، الذي يمكنهم من الالتحاق بالكليات والجامعات الذين يرغبون بها.

بالاسم فقط.. نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي وادبي الدور الاول

وقدمت «الوطن»، فى سياق خدماتها التى تقدمها لقرائها ومتابعيها، فرصة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي الدور الأول، بالاسم فقط، من خلال زيارة هذا الرابط، والقيام بتسجيل كل البيانات المطوبة، التي تنقسم إلى رقم جلوس الطالب، واسم الطالب رباعيًا، مع تحديد كل من المحافظة والشعبة، وإدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني للطالب، ومن ثم يستطيع الطالب الحصول على النتيجة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى الإعلان عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي خصصته الوزارة للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 التفصيلية بالدرجات الكاملة، من خلال هذا الرابط، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وخلال المؤتمر الصحفى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه «لا يوجد طالب حصل على النمرة النهائية، أما الطلاب الذين حصلوا على نسبة ما بين 95% و90%، عدد قليل جدًا في الشعبة العلمية، أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، لم يحصل أحد منهم على 95%».

أما بالنسبة لنسبة النجاح فى الثانوية العامة 2021، أوضح وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، أنَّها بلغت 74%، مشيرًا إلى أنَّ نظام التقييم الجديد للثانوية العامة 2021، نجح في فرز مستويات فهم الطلاب لنواتج التعلم، وأعاد للثانوية العامة المصرية رونقها واحترامها.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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