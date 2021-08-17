التعليم العالي تكشف طريقة تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى في تنسيق 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2021 المقرر أن ينطلق السبت المقبل، الموافق 21 أغسطس الجاري، موضحة أن الحد الأدنى للقبول للشعبة العلمية 88.41%، والشعبة الهندسية 80.00%، والشعبة الأدبية 65.73%.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد إدخال الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية والخاصة تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات تسجيل الرغبات 2021:

- عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات: يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة، من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.