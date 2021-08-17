ثالث مكرر «علمي علوم»: «كنت بدعي ربنا وحاسة إنه هيستجيب لي»

قالت سحر عبداللطيف، الطالبة الحاصلة على المركز الثالث مكرر «علمي علوم» في نتيجة الثانوية العامة التي أعلنها اليوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها كانت تتوقع الحصول على هذا المركز، معقبة: «كنت بدعي ربنا وحاسة إنه هيستجيب لي».

المذاكرة من أكثر من مصدر

وأضافت «عبداللطيف»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء: «في البداية شعرت أني تائهة، وذهبت إلى الدروس الخصوصية، ولكني حسيت إني ضايعة ومش فاهمة ومكنتش لسه عرفت بنك المعرفة، فنظمت وقتي وذاكرت الدروس من أكثر من مصدر، وحصلت على الكثير من المعلومات، وكل كتاب يضيف معلومة زيادة».

نصائح للطلبة الجدد

ونصحت الطلبة المنتقلين إلى الصف الثالث الثانوي في السنة الدراسية المقبلة، بالتعلم من هذه الخبرات، وأن يستعينوا بالله، ويذاكروا من أكثر من مصدر، وشراء أكثر من كتاب لتثبيت المعلومة بشكل جيد، ولا يضغطوا على صحتهم في هذه الأيام لأنهم يحتاجون إلى الراحة، لافتة إلى أنها ترغب في الالتحاق بكلية طب قصر العيني، في قسم العيون.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، موضحًا أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74%، و76% في الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية.