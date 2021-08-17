مايكل سمير ثالث الثانوية العامة: سألتحق بكلية الطب لأكون مثل أبي

سيطرت حالة من البهجة والسعادة الغامرة على وجوه أفراد عائلة الطالب مايكل سمير، الحاصل على المركز الثالث على الجمهورية ضمن أوائل الثانوية العامة 2021 علمي علوم، بمسقط رأسه بشارع طه الحكيم بمدينة طنطا، عقب إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية في مؤتمر صحفي بديوان الوزارة اليوم.

مايكل سمير: سعادتي بنجاحي لا توصف والحمد لله

«الحمد لله مكنتش أتوقع تحقيق تفوقي الدراسي ونجاحي، ولكنه حدث بسند ودعم أهلي ليا طوال فترات حياتي»، بتلك الكلمات التقط الطالب مايكل سمير خيط الحديث مع «الوطن»، مشيرا إلى أنه علم بنجاحه من خلال اتصال هاتفي من شقيقه أخبره فيه أن اسمه ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية.

وتابع الطالب المتفوق بقوله «ربنا فضله عظيم وشكرا لأحبائي وزملائي، ربنا وفقني في تحقيق حلمي أن التحق بكلية الطب وأكون مثل والدي».

الطالب المتفوق: الدروس الخصوصية دعمتني في تنظيم وقتي لنيل فرص النجاح

وأشار الطالب المتفوق أنه اعتمد على الدروس الخصوصية خاصة في اللغة العربية، والتي كان لها دورا في تنظيم وقته، مضيفا «أتمنى مراجعة طريقة الامتحان في اللغة العربية ووقتها قليل في الامتحان، وهي المادة التي لم أحصل على الدرجة النهائية بها، ولكني الحمد لله حققت حلمي».

كما أعلن الطالب المتفوق عن عشقه للمواد العلمية «فيزياء والكيمياء والأحياء»، مشيرا إلى أنه يعشق مهنة الطب، «سالتحق بكلية الطب بجامعة طنطا في بلدي».

محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

وأشار الطالب إلى تهنئة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية له بالتفوق، قائلا «كان أول المهنئين»، مؤكدا أن المحافظة ستكرمه في احتفالية كبيرة بديوان عام محافظة الغربية خلال الأيام الجارية.

من جانبه أعلن والد الطالب، الدكتور سمير صبحي طبيب بمستشفى المنشاوي، أنه فخور لنجاح ابنه الأكبر، وتفوقه الدراسي ضمن شعبه علمي علوم.

وأضح أن ساعدته والدته في المذاكرة، خاصة وأن له شقيق في ثانية ثانوي، وشقيقته ساندرا في ثانية إعدادي.

كما وجه والد الطالب شكره العميق لمدرسة الأمريكان والأستاذة هناء رشدي مديرة المدرسة والمعلمين بها على رعايتهم لنجله وتهنئتهم له، مؤكدا أن المدرسة ستقيم احتفالية لتكريمه خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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