«سارة» ثالثة الجمهورية أدبي تنفي علاقتها بصورة الطالبة الباكية

نفت الطالبة «سارة علاء»، الثالثة علي الجمهورية بين أوائل الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، بعد حصولها على مجموع 95%، علاقتها بصورة الطالبة الباكية، التي انتشرت أثناء الامتحانات، وأكدت بقولها: «والله ما أنا».

«سارة» ثالثة الجمهورية: «الوزير هو من أعلن نتيجتي»

وقالت الطالبة «سارة»، الثالثة على مستوى الجمهورية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها فوجئت بانتشار صورة نسبها البعض لها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث رددوا أنها حصلت على مجموع بنسبة 66% فقط.

وتابعت بقولها: «وزير التربية والتعليم هو من أعلن بنفسه نتيجتي وتفوقي وحصولي على المركز الثالث على مستوي الجمهورية»، مشيرةً إلى أنها أجرت عدة لقاءات مع الصحف والقنوات الفضائية، حيث أكدت خلالها أن الصورة المنتشرة ليست لها، وإنما لطالبة أخرى.

وقالت الطالبة «سارة علاء»، الثالثة على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، إنها كانت تؤدي الامتحانات بشكل جيد، ولم يحدث أنها خرجت باكية من الامتحانات نهائياً.

والد الثالثة على الجمهورية: «ابنتي تأثرت سلبا بالصورة»

ومن جانبه، قال «علاء عبد الحليم»، والد الطالبة «سارة»، إن الأسرة مقيمة أمام المدرسة مباشرةً، وان الصورة المنتشرة ليست لابنته، كما أكد أنها تأثرت بشكل كبير بالصورة المنتشرة بالخطأ على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد فرحتها الكبيرة وحصولها على المركز الأول في محافظة الإسماعيلية، على طلاب الشعبة الأدبية.

وقال والد الطالبة «سارة علاء»، الثالثة على الجمهورية: «بنتي ربنا أكرمها لأنها ملتزمة، وكانت تصلي كل الفروض، وكانت متكلة على الله في كل شيء، إضافة إلى تميزها في التعليم منذ طفولتها، وربنا أكرمنا وأكرمها».

«سارة» ثالثة الجمهورية: تلقيت رسائل تهنئة من الوزير

وقالت «سارة»، الحاصلة على المركز الثالث في الثانوية العامة القسم الأدبي، في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن الامتحانات أصبحت مختلفة عن السابق، وفق نظام الثانوية العامة الجديد، وأصبحت الامتحانات تعتمد على الفهم بشكل أكثر بكثير من الحفظ.

وتابعت أنها تلقت رسائل تهنئة من مكتب وزير التربية والتعليم، كما تلقت رسالة تهنئة شخصية من وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، في مكتبه بالمديرية.