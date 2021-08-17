مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021 في مصر بعد ظهور نتيجة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة 2021، لتتجه أنظار الطلاب الناجحين لمرحلة ما بعد النتيجة، حيث أصبح ما يشغل بال الطلاب خلال الفترة الحالية، هو معرفة مصروفات الجامعات الخاصة، ومن أبرزها الجامعة الكندية، لذا تستعرض «الوطن» لمختلف الطلاب وأولياء الأمور مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021 في مصر بالتفاصيل، خلال العام الدراسي المقبل 2021 - 2022.

بالأرقام والتفاصيل.. مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021 في مصر

وتختلف مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021 وفقا للكلية التي يريد الطالب الالتحاق بها، لذا توضح «الوطن» بالتفاصيل والأرقام مصاريف كل كلية داخل جامعة الأهرام الكندية وفقا لما أعلنته الجامعة.

كلية الصيدلة

يصل إجمالي مصاريف كلية الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية إلى 180 ألف جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية طب الفم والأسنان

يصل إجمالي مصاريف كلية طب الفم والأسنان في جامعة الأهرام الكندية إلى 123 ألف جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية الهندسة

يصل إجمالي مصاريف كلية الهندسة في جامعة الأهرام الكندية إلى 62.580 جنيه خلال العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية إدارة الأعمال

يصل إجمالي مصاريف كلية إدارة الأعمال بجامعة الأهرام الكندية إلى 51.580 جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية الإعلام «إنجليزي»

يصل إجمالي مصاريف كلية كلية الإعلام «إنجليزي» في جامعة الأهرام الكندية إلى 51.580 جنيه خلال العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية الإعلام «عربي»

يصل إجمالي مصاريف كلية الإعلام «عربي» بجامعة الأهرام الكندية إلى 46.580 جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية الحاسبات

يصل إجمالي مصاريف كلية الحسابات بجامعة الأهرام الكندية إلى 56.580 جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية علاج طبيعي

يصل إجمالي مصاريف كلية علاج طبيعي بجامعة الأهرام الكندية إلى 88.430 جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية تصميم والفنون

يصل إجمالي مصاريف كلية تصميم والفنون بجامعة الأهرام الكندية إلى 62.580 جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية لغات وترجمة

يصل إجمالي مصاريف كلية لغات وترجمة بجامعة الأهرام الكندية إلى 46.580 جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.