مصاريف الجامعة الحديثة والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور و ليد دعبس، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا و المعلومات عن العام الجامعي 2021-2022، أن تنسيق الجامعة الحديثة لمختلف الكليات يخضع لتنسيق وزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للقبول بالكليات المتاحة في الجامعة الحديثة و التي يصل عددها لـ9 كليات هو الحد الأدنى المقر من قبل الأعلى للجامعات الخاصة، موضحًا أن الجامعة تعمل على تحديث برامجها التعليمية بما يتماشي مع متلطبات جامعات الجيل الرابع و متطلبات الثورة الصناعية الرابعة و سوق العل محليًا ودوليًا.

مصروفات الجامعة الحديثة للتكنولوجيا و المعلومات2021

وعن مصروفات الجامعة الحديثة للتكنولوجيا و المعلومات2021، قال «دعبس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها ليست مرتفعة، إذ جرى مراعاة البعد الاجتماعي أثناء وضعها من قبل مجلس الجامعة، وتأتي المصاريف كالآتي:

- كلية الحاسبات و المعلومات و الذكاء الاصطناعي: 36 ألف جنيه مصريًا.

- كلية الإدارة: 42 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 46 ألف جنيه.

- الإعلام: 42 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 80 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 30 ألف جنيه.

** كلية طب الأسنان: 90 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 60 ألف جنيه.

وعن نظام الدراسة في الجامعة الحديثة للتكنولوجيا و المعلومات، أكد «دعبس» أنه يسير وفقًا لنظام الساعات المعتمدة، موضحًا أنه خلال الفترة الماضي أثناء جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، توسعت الجامعة من نمط التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي و التعليم عن بعد، و ذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، منوهًا بأن الجامعة تعاملت مع أزمة كورونا خلال فترة الدراسة بصورة جيدة، وكانت من أفضل الجامعات في التعامل مع الأزمة من خلال تطبيق الدراسة «أون لاين» وفقًا لأحدث النظم التعليمية.