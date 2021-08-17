سر تفوق طلاب الثانوية العامة بالمحافظات على القاهرة.. خبير تربوي يوضح

«لماذا يتفوق الطلاب في المحافظات الأخرى عن القاهرة».. سؤال يدور في أذهان الكثيرين منذ فترة، ولكنه عاد للذاكرة بقوة، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم تفوق 47 طالبًا من أوائل الثانوية العامة 2021 على مستوى الجمهورية، إذ تفوقت المحافظات الأخرى وخاصة تلك الموجودة في الوجهين القبلي والبحري، على طلاب العاصمة، والتي لم تحصل سوى على خمس الأوائل فقط.

9 طلاب فقط كانوا من نصيب القاهرة، ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2021، أما 38 طالبًا وطالبة جاءوا من محافظات مختلفة.

الرفاهمية المتوفرة في القاهرة أثرت على الطلاب

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن سبب تفوق طلاب القاهرة على المحافظات يعود إلى أن التعليم داخل المحافظات إلى حد كبير أفضل من القاهرة، لافتًا إلى أن الطلاب في القاهرة لديهم العديد من المغريات التي تبعدهم عن التعليم، والتي تدفعهم لأن يكون أدائهم في المذاكرة ليس بالصورة الكافية.

وأضاف «حمزة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطلبة في القاهرة يعتبروا مرفهين ومدللين إلى حد كبير، بسبب محاولات الأهالي توفير مستوى معيشي راقي لأبنائهم، وهو ما ينتج أحيانًا خروج طلاب لا يتحملون مسؤولية المذاكرة، أما المحافاظات الأخرى على النقيض تمامًا، فلا توجد سبل الترفيه لطلاب المحافظات برغم التطور الكبير الذي لحق بها في السنوات الأخيرة، ولكن تظل القاهرة هي الأكثر حظًا من الرفاهية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التفوق دائًما ما يولد من رحم المعاناة وليس من الرفاهية، في إشارة إلى الموارد البسيطة التي يعيش بها أبناء المحافظات، موضحًا أن الدروس الخصوصية المتوحشة بطريقة غريبة في القاهرة والتي أصبحت بيزنس وواجهة اجتماعية و«بريستيج» أكثر منها عملية تعليمية، ما أثر بشكل كبير على القاهرة، وأفاد المحافظات التي تتواجد فيها بشكل مقنن وأقل شراسة.

كما أكد أن انخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة في العام الحالي، يضيف صفة المصداقية والأحقية لدى المجاميع، ويجعل شكل المجتمع المصري لائق في العملية التعليمية أمام العالم، ويخفف الصراع على كليات القمة لعدم وجود طفرة في النتائج، ويزيل كلمة «قمة» التي تشكل هاجس وتارجت بالنسبة لأولياء الأمور.