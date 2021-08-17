الثالث علمي علوم: لم أصدق أن اسمي ضمن أوائل الثانوية العامة

حصد الطالب عمر محمد عبدالرازق التهامي، ابن مدينة العبور بمحافظة القليوبية، على المركز الثالث مكرر علمى رياضة على مستوى الجمهورية بمجموع 401 درجة.

وقال «عمر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم يصدق نفسه وهو يشاهد المؤتمرالذى عقده دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على القنوات الفضائية، والذي تم خلاله إعلان أسماء الطلاب الأوائل.

وأضاف الطالب «أحسن لحظات عمري عند سماع أسمي عبر شاشات التلفزيون»، موضحا أن منزل الأسرة تحول إلى ساحة فرح ضمت الأقارب والأصدقاء والجيران لتهنئته بالتفوق.

والدة الطالب عمر: كان بيذاكر 12 ساعة يوميا

وقالت ميرفت إسماعيل، مدرسة لغة إنجليزية، والدة الطالب عمر إن زوجها يعمل بالخارج، ونجلها يعشق دراسة البرمجيات وعلم الحاسب الآلى، وترتيبه الثانى بين أشقائه، الأولى «أسماء» حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجلش، و«يوسف»، بالصف الثالث الإعدادى، مضيفة «الله كلل مجهودنا بالنجاح وكان بيذاكر دروسه على فترات تصل إلى 12 ساعة يوميا، لتحقيق التفوق والحصول على ترتيب بين الأوائل، ووضع نصب عينيه بذل الجهد فى تحصيل دروسه والسهر لتحقيق الالتحاق بالجامعة التكنولوجية الجديدة بالعاصمة الإدارية».

وأعربت والدة الطالب عن سعادتها بتفوق نجلها، مؤكدة أنه كان متفوقا بالمراحل التعليمية المختلفة، وبذل جهدا كبيرا طوال فترة العام الدراسي.

القليوبية تحصد الثالث مكرر علمي رياضة جمهورية في الثانوية العامة

وحصدت محافظة القليوبية مركزا واحدا بين قائمة أوائل الثانوية العامة 2021، والتي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم، وذلك في قسميها العلمي والأدبي.

وحصد الطالب عمر محمد أحمد عبدالرازق التهامي، من مدرسة عمار بن ياسر بنين، بمجموع 401، المركز الثالث مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية.

وهنأ الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الطلاب الناجحين والطالب عمر محمد أحمد عبدالرازق الثالث جمهورية علمي رياضة المتفوق وكل الطلاب المتفوقين.

وكان 40 ألفا من طلاب القليوبية بالثانوية العامة قد أدوا امتحانات الثانوية العامة في 135 لجنة على مستوى المحافظة، والتي شهدت إجراءات وقائية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة بلغت 74%، وفي الشعبة العلمية 76%، و70% للشعبة الأدبية، موجها التهاني لكل الطلاب على مستوى الجمهورية.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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