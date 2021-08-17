متحدث «طالبان»: نتمنى لأفغانستان مستقبلا لامعا.. وعفونا عن الجميع

تحدث ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة «طالبان»، في مؤتمر صحفي، عن العهد الجديد وخطط المستقبل في أفغانستان، بعدما سيطرت الحركة على العاصمة كابول، إذ ذكر أنه يُهنئ الشعب الأفغاني بسيطرة الحركة على البلاد بالكامل، متمنيًا للبلاد مستقبلًا لامعًا، مؤكدًا أن الحرية وتحقيق الاستقلال هو من الحقوق المشروعة لكافة البلدان.

حركة طالبان: لن تقوم بتصفية حسابات مع أي أطراف في أفغانستان

ووصف «مجاهد»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «سكاي نيوز عربية»، اليوم، أفغانستان بالإمارة الإسلامية التي حققت استقلالها خلال الأيام الماضية، موضحًا أن حركة طالبان لن تقوم بتصفية حسابات مع أي أطراف في أفغانستان، كما أن أفغانستان لن تستخدم من أجل إلحاق الضرر بالآخرين، متعهدًا في الوقت ذاته بألا تستخدم الأراضي الأفغانية ضد الآخرين.

حركة طالبان لا تريد خوض أي حرب في أفغانستان

وأشار المتحدث باسم «طالبان» إلى أن الحركة لا تريد خوض أي حرب في أفغانستان، إذ تم اتخاذ قرار العفو عن الآخرين، «عفونا عن الجميع، وأخص بالذكر المواطنين الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية، مثل المترجمين وغيرهم، طالبان تعفو عنهم جميعا، نعفو عن آلاف الجنود الذين حاربونا 20 عاما».