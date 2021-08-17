مفاوضات بين طالبان وقادة سياسيين في أفغانستان لتشكيل حكومة شاملة

بعد سيطرة طالبان على أفغانستان ودخول مقاتلى الحركة القصر الرئاسى فى العاصمة الأفغانية كابول وهروب الرئيس أشرف غنى، تبدأ طالبان مفاوضات مع قادة سياسيين فى البلاد لتشكيل حكومة أفغانية شاملة.

وأوضح مسؤول مطلع على المفاوضات، أن أمير خان متقي، القيادي البارز في حركة طالبان، وصل إلى العاصمة الأفغانية اليوم للتفاوض مع القيادة السياسية فى كابول، مثل عبد الله عبد الله، الذي ترأس ذات يوم مجلس المصالحة الوطنية، والرئيس السابق حامد كرزاي، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأشارت مصادر إلى متقى بدأ في إجراء اتصالات مع القادة السياسيين الأفغان حتى قبل أن ينسحب الرئيس أشرف غني، سراً من القصر الرئاسي نهاية الأسبوع.

وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات: إن هناك محادثات تجرى فى العاصمة الأفغانية كابول، تستهدف ضم قادة آخرين من غير حركة طالبان إلى الحكومة الأفغانية.

ونوه «أفغان مطلعون على المحادثات» بأن بعض الجولات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، وبدأت عقب رحيل الرئيس أشرف غني مباشرة، بينما أوضح سهيل شاهين المتحدث باسم حركة طالبان، أن الحكومة التى سيتم تشكيلها ستكون حكومة أفغانية شاملة.

بينما أشار المتحدث باسم طالبان فى وقت سابق إلى أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الأفغانية الجديدة بعد انتهاء المفاوضات مع قادة ليسوا من الحركة وفقا لـ«أسوشيتد برسس».

يشار إلى أن أمير خان متقي، القيادي البارز في حركة طالبان كان وزيرا للتعليم العالي عندما حكمت حركة طالبان أفغانستان قبل عام 2001.

ونجحت طالبان بعد نحو 10 أيام فى السيطرة على الولايات فى أفغانستان، حيث دخل مسلحى طالبان القصر الرئاسى الأفغانى فى العاصمة كابول أول أمس الأحد، بينما هرب الرئيس أشرف غنى من البلاد، وبدأت عدة دول على رأسها أمريكا، إجلاء رعاياها من البلاد، كما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 6 آلاف جندى لإجلاء رعايها وحلفائها.