الأمم المتحدة تحث طالبان على الوفاء بوعودها بشأن «العفو والنساء»

طالبت الأمم المتحدة، حركة طالبان، بالوفاء بوعودها، بما في ذلك تعهداتها بمنح عفو للعاملين السابقين بالحكومة الأفغانية، ودمج النساء والسماح للفتيات بمواصلة التعليم التى أعلنتها الحركة اليوم الثلاثاء فى محاولة لطمأنة الشعب الأفغانى بعد سيطرتها على أفغانستان واحتشاد الآلاف من المدنيين الأفغان فى مطار كابول لمغادرة البلاد.

الأمم المتحدة: وعود طالبان يجب الالتزام بها

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، لـ«الصحفيين»، في جنيف: «أصدرت طالبان عددا من التصريحات التي تبدو مطمئنة على السطح، لكن أفعالهم تتحدث بشكل أعمق من الكلمات، ولا يزال الوقت مبكرًا جدًا لإصدار حكم - إنه مرن للغاية، وأن وعود طالبان يجب الالتزام بها».

وأشار المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة، إلى أنه بالنظر إلى تاريخ حركة طالبان السابق، فمن المتوقع أن تقابل هذه التصريحات ببعض الشك، قائلا: «لكن الوعود قد قُطعت، وسواء تم الوفاء بها أم لا، فسنراقب ذلك عن كثب» وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

ونوه كولفيل إلى التعليقات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، أمس، حول تقارير مروعة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحقوق، خاصة تلك المتعلقة بالنساء والفتيات، في المناطق التي استولت عليها طالبان في الأسابيع الأخيرة، مطالبا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استخدام نفوذها لدى طالبان لحماية أرواح المدنيين الأفغان.

يشار إلى أن مسؤولين بحركة طالبان ،أعلنوا اليوم عن عفو عام للجميع، كما أعلنوا نيتهم تضمين النساء فى الحكومة الأفغانية وذلك بعد يومين من سيطرة طالبان على الولايات فى أفغانستان، ودخلوهم القصر الرئاسى فى العاصمة كابول وهروب الرئيس أشرف غنى.

ويجرى مسؤولى حركة طالبان مفاوضات مع قادة سياسيين فى أفغانستان لتشكيل حكومة أفغانية منفتحة وشاملة تضم أعضاء من غير الحركة بحسب تعبيرهم.