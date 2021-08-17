محاولات «طالبان» لطمئنة الشعب الأفغاني.. عفو عام وتضمين النساء في الحكومة

بعثت طالبان برسالة طمأنة للشعب الأفغانى، وذلك بإعلان عفو عام فى البلاد، بعد احتشاد المدنيين الأفغان، أمس، بمطار كابول للهروب من البلاد بعد سيطرة الحركة على مقاليد الأمور فى أفغانستان، حيث دخل مقاتلى الحركة القصر الرئاسى الأفغانى فى العاصمة كابول.

حركة طالبان تعلن عفو عام فى أفغانستان

وقال نعام الله سمنغاني، عضو اللجنة الثقافية في حركة طالبان، إن الحركة أصدرت عفو عام عن الجميع فى أفغانستان، كما بدد مخاوف النساء بعد استيلاء الحركة على البلاد قائلا: «نحث النساء على الانضمام إلى حكومة الحركة المسلحة»، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأضاف خلال تصريحات اليوم الثلاثاء في التلفزيون الأفغاني الحكومي، الذي تسيطر عليه الحركة حاليا «أن طالبان لا تريد أن تكون النساء ضحايا وتحث على تضمينهن في الحكومة الأفغانية».

طالبان تحث النساء على الانضمام للحكومة

ويعد إعلان طالبان حثها النساء على ضمها للحكومة تغييرا كبير فى فكر الحركة التى تتبنى نمطا متشددا تدعى أنه من الإسلام، بينما كانت تفرض على النساء ارتداء النقاب خلال فترة حكمها السابق فى 2011 قبل إزاحتها على يد أمريكا ولكن الأفعال هى التى ستثبت صدق الحركة بشأن النساء.

وأشار المسؤول فى طالبان إلى أن هيكل الحكومة الأفغانية ليس واضحا تماما، ولكن بناء على الخبرة، يجب أن تكون هناك قيادة إسلامية كاملة وينبغي على جميع الأطراف الانضمام إلى الحكومة.

ودعت حركة طالبان بعد إعلان العفو العام كل موظفي الدولة إلى معاودة العمل بعد يومين، موضحة: صدر عفو عام عن الجميع لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة.

بينما تدفق آلاف المدنيين الأفغان على مطار كابول وتكدس المدنيين فى المطار فى محاولة للهروب من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، تزامنا مع إجلاء الولايات المتحدة الأمريكية لرعاياها وحلفائها من البلاد، ما دفع القوات الأمريكية لإطلاق النار وقالت وكالة رويترز للأنباء، ما تسبب فى وقوع 5 قتلى نقلا عن شهود.

فى السياق تجرى حركة طالبان مفاوضات مع قادة سياسيين فى البلاد لتشكيل حكومة أفغانية شاملة تضم أعضاء من غير الحركة.

يشار إلى أن المتحدث باسم طالبان سهيل شهاين، قال أمس، إن الحركة تجري محادثات تهدف إلى تشكيل حكومة إسلامية منفتحة وشاملة فى البلاد.