«طالبان» تطمئن البعثات الدبلوماسية في كابول: لن تتعرضوا لأي أذى

أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة «طالبان»، العهد الجديد وخطط المستقبل في أفغانستان، بعدما سيطرت الحركة على العاصمة كابول، إذ أكد أن حركة طالبان سيطرت بالكامل على الأراضي الأفغانية، «نعلن اليوم اكتمال وانتهاء عداوتنا لكل من واجهنا في أفغانستان، ولا بد أن نقول بإننا نمر بفترة تاريخية حاليًا».

«مجاهد»: نسعى لتشكيل آلية سياسية لإقامة نظام إسلامي في أفغانستان

وأضاف «مجاهد»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «سكاي نيوز عربية»، اليوم، أنه ما تبتغيه الحركة الآن هو أن يطمئن الإعلام ودول العالم، بأن الحركة حاليا تُعرض مشاورات مهمة، من أجل تشكيل آلية سياسية لإقامة نظام إسلامي في أفغانستان، مؤكدًا أن السفارات والبعثات الدبلوماسية مؤمنة، ونواصل تأمينها.

«متحدث طالبان»: لا نريد حدوث فوضى في كابول خلال الأيام المقبلة

وطمأن المتحدث باسم حركة «طالبان» ممثلي البعثات الدبلوماسية، بأنهم لن يتعرضوا لأي أذى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن طالبان لا تريد حدوث فوضى في كابول خلال الأيام المقبلة، وأن الحركة طلبت من مسلحيها أن يبقوا على مداخل كابول، حتى يتم نقل السلطة بشكل سلمي، «الحكومة السابقة خذلتنا، وأخلت المؤسسات دون إخبارنا، هم فروا وتركوا أعمالهم ومهماتهم، وهو ما سمح للمشاغبين وقطاع الطرق بإحداث الفوضى».