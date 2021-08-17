شروط التحويل من كلية لأخرى بعد سنة.. الخطوات والأوراق المطلوبة

يرغب العديد من الطلاب بعد دخول الجامعات، في التحويل من كلياتهم إلى كلية أخرى لأسباب خاصة بهم ووفق ظروفهم، لذا يبحثون عن كيفية التحويل، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية شروط التحويل من كلية لكلية بعد مرور عام واحد، والأوراق المطلوبة لذلك.

شروط التحويل من كلية لكلية بعد سنة

- من شروط التحويل من كلية لأخرى، أن يكون مر عام دراسي كامل للطالب في الكلية التي رُشح إليها.

- إذا أراد الطالب التحويل من كلية إلى أخرى في التخصص ذاته لكن في جامعة أخرى، يحضر بيان بالمواد التي تم تدريسها في الكلية من الجامعة المحول منها، موثقة من قبل وزارة التعليم العالي.

- استمارة النجاح في العام الجامعي واستمارة نجاحه في الثانوية العامة.

- نجاح الطالب في جميع المواد الدراسية، وبالتقدير المطلوب في الكلية التي يرغب في التحويل إليها.

- لا يحق للطالب المفصول التحويل لأي كلية أو جامعة أخرى.

- الحصول على موافقة من الجامعة المحول منها، وكذلك الجامعة المحول إليها.

- في حال التحويل من كلية إلى تخصص آخر، فهذا يعني أنه على الطالب إعادة الفرقة الأولى مرة أخرى في الكلية التي سيتم التحويل إليها، كما أنه لا يسمح بالتحويل إلى بعض الكليات مثل الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، وكذلك دار العلوم.

الأوراق المطلوبة للتحويل من كلية لكلية بعد سنة

- طباعة نموذج التحويل وتقديمه للجامعة والحصول على الموافقات المطلوبة.

- يقدم الطالب الطلب ويرفقه بإيصال دفع الرسوم، مع صورة من استمارة نجاح الثانوية العامة وصورة من استمارة نجاحه في الجامعة.

خطوات التحويل من كلية لكلية بعد سنة

- إذا كان التحويل داخل نفس الجامعة، يتقدم بطلب ويدفع مبلغ أقل من الطالب الذي يريد التحويل خارج النطاق الجغرافي للجامعة.

- كل ما على الطالب القيام به من أجل التحويل، هو الدخول على موقع الجامعة التي يريد الالتحاق بها وطباعة نموذج التحويل وتقديمه، والحصول على الموافقات المطلوبة ، ثم يقدم الطلب وإرفاقه بالمستندات المطلوبة للجامعة.

- دائما ما يكون التحويل قبل بدء العام الدراسي إلا في الظروف القهرية، على ألا يتعدى الأسبوع الرابع من بدء الدراسة.