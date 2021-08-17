بمجرد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، بدأ طلاب وأهاليهم في البحث عن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت في وقت سابق عن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021من الوزارة، حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور ضحية لكيانات وهمية غير معتمدة.

ووفقاً لتصريحات سابقة للمتحدث الإعلامي الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور عادل عبدالغفار، فقد شدد على وجود لجان من الوزارة تتمتع بالضبطية القضائية ستقوم بتكثيف الحملات لضبط أي كيانات وهمية غير معتمدة، بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظين للعمل على إغلاق هذه الكيانات فورًا بخلاف قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021.

قطع الطريق على الكيانات الوهمية بقائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021

وأشار إلى أن إعلان قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021 يهدف إلى قطع الطريق على الكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون التراخيص اللازمة من الوزارة، والتي تقوم بمنح شهادات لم يتم عمل المعادلة الخاصة بها من المجلس الأعلى للجامعات بغرض حماية الطلاب وأهاليهم.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021

ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، رصدت «الوطن» قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021 بخلاف الجامعات الرسمية التابعة للدولة وهي كالتالي:

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة وجامعة فاروس بالإسكندرية والجامعة المصرية الروسية وجامعة مصر الدولية وجامعة الأهرام الكندية والجامعة البريطانية في مصر وجامعة المستقبل وجامعة الجيزة الجديدة وجامعة سيناء وجامعة المصرية الصينية والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وجامعة النهضة ببني سويف وجامعة هليوبوليس وجامعة دراية بالمنيا والجامعة الفرنسية في مصر وجامعة العلمين الدولية قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021 وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الجلالة وجامعة المنصورة الجديدة الأهلية وجامعة حورس والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية وجامعة بدر وجامعة ميريت وجامعة سفنكس وجامعة السلام وجامعة النيل الأهلية.

جامعات بقوانين خاصة وأخرى باتفاقيات دولية ضمن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021

علاوة على قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021 هناك جامعات بقوانين خاصة وأخرى باتفاقيات دولية معتمدة من وزارة التعليم العالي، وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة إسلسكا والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU) وجامعة سنجور وجامعة برلين الألمانية بالجونة.

جامعات باتفاقيات إطارية ضمن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021

وتوجد أيضا ضمن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021 جامعات باتفاقيات إطارية مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة العربية المفتوحة وأفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة في مصر وفقًا لقانون 162 لسنة 2018، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية ومؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير) ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

الجامعات التكنولوجية المعتمدة المنشأة وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019

وهناك أيضا ضمن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021 الجامعات التكنولوجية المعتمدة المنشأة وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019 مثل أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وجامعة الدلتا التكنولوجية وجامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.