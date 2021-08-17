مصادر: تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 الأسبوع المقبل

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه سيجري إقرار تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2021، خلال اجتماع المجلس المقرر عقده الأسبوع المقبل، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتة إلى أن القرار يأتي في إطار تحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب وإتاحة الفرص للجميع للالتحاق، خاصة بعد ظهور مؤشرات نتيجة الثانوية العامة، وانخفاض نسب المجموع عن العام الماضي، لافتة إلى أن الجامعات الخاصة تستعد لتنسيق القبول بالجامعات بها من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة ستنطلق بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى التي من المتوقع أن تبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية سينطلق مطلع الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات بالجامعات الحكومية سيجري تحديده بعد اجتماع اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وتحديد الأعداد المقررة للقبول بكل كلية.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادها لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والخاصة 2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.