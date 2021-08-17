«مطلعش من سوهاج».. «الوطن» تكشف حقيقة حصول طالب على 1% في الثانوية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لطالب يدعى يوسف صلاح رمضان محمد، من مدرسة الشهيد جمال عبدالناصر الثانوية التابعة لإدارة غرب سوهاج التعليمية، وحصوله على مجموع 1.46% في الثانوية العامة 2021، وحالته راسب، شعبة علمي رياضة، وتمثل مجموعه في 6 درجات من 410 درجة وهي الدرجة العظمى للثانوية العامة، ورقم جلوسه هو 1596860.

بحثت «الوطن» بنفس رقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي خصصته للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، تبين أن الطالب يدعى سامح سعيد متولي محمد الصادق من مدرسة مشتول القاضي الثانوية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

«التعليم»: الطالب حاصل على مجموع 334 من 410 درجة

وقالت الوزارة في نتيجة البحث برقم الجلوس، إن عنوان لجنة الطالب سامح سعيد، هي مدرسة المنصورة الإعدادية بنين، بشارع فريدة حسن بالمختلط، واسم لجنته هي لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة 1، موضحة أن الطالب حصل على 63 درجة في مادة اللغة العربية، و44 في اللغة الأجنبية الأولى، و40 درجة في اللغة الأجنبية الثانية، و50 درجة في مادة الكيمياء، و47 درجة في مادة الفيزياء و48 في مادة الرياضيات البحتة و42 في مادة الرياضيات التطبيقية.

وأضافت الوزارة، أن مجموعه الكلي هو 334 درجة، مؤكدة أن نتيجته في المواد التي لا تضاف للمجموع وهي التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء هي اجتاز، لافتة إلى أن مؤشر ترتيب الطالب في كل مادة على مستوي الجمهورية هو 13.455 وعلى مستوى المديرية هو 1,077 وعلى مستوى الإدارة التعليمية هو 236، وعلى مستوى مدرسته هو 7.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن نتيجة الثانوية العامة 2021، مؤكداً أن نسبة النجاح بلغت 74% على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.