«شوقي»: أي تطوير في الثانوية العامة كان يقاوم من أولياء الأمور والطلاب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم، بذلت جهودًا صعبة في الشهادة الثانوية العامة، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ كان هناك نشاط مُكثف من الإجراءات وأعداد هائلة من الطلاب، تم اختبارهم وظهور درجاتهم بشكل كامل وناجح.

هناك اهتمام كبير من قبل أولياء الأمور والطلاب بالثانوية العامة

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه كان هناك اهتمام بشهادة الثانوية العامة من قبل أولياء الأمور والطلاب، وأي تغير متعلق بالثانوية العامة كان يجد مقاومة شديدة جدًا، أو على الأقل تساؤلات كثيرة جدًا حول هذه التغيرات.

أولياء الأمور يفكرون بأسلوب الجديد.. المحور عندهم المجاميع فقط

وتابع: «الحمد لله، المجاميع اللي حصلت النهاردة جيدة، دي مجاميع أفضل جودة مما سبق، ممكن ميكونوش مدركين ده، هما وأولياء أمورهم بيفكروا بالأسلوب القديم على أساس أن المحور هو المجموع، عشان كده جبت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر عشان نؤكد لكل الطلاب أن فكرة الثانوية العامة تغيرت ومنظومة التعليم تغيرت بشكل كامل».

المجاميع السابقة في الثانوية العامة لم تعبر عن تعليم حقيقي

وأردف وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن فكرة تغيير منظومة التعليم ستأخذ وقت مع المواطنين من أجل التعود عليها، كما ستأخذ وقت أطول من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي أيضًا من أجل شرح المنظومة الجديدة للمواطنين، مؤكدًا أن الجميع كان يفرح في الفترات السابقة بأرقام ومجاميع لم تعبر عن تعليم حقيقي، «فمن الصعب الناس تقتنع بالنتائج دي دلوقتي وبدرجارتهم».