القصة الكاملة لإتجار «حمضانة» في مخدر الـ«MDMB PICE» بالجمالية

رفع شعار «التعامل مع ولاد الأغنياء فقط»، من خلال بيع نوع جديد، وغير مألوف من المواد المخدرة، الذي يطلق عليه MDMB PICE، وهو نوع باهظ الثمن إلى حد ما، حيث كان المتهم «أحمد. أ. م»، 33 عاما، يعمل جزار، وشهرته «حمضانة»، لم يكتفي بمهنته، وقرر أن يتجه لطريق يحقق له الثراء السريع، من خلال بيع المواد المخدرة.

علامات الثراء

علامات الثراء التي ظهرت عليه بشكل مفاجئ، لفتت أنظار من حوله، حتى انكشف أمره، وعرف الجميع عن تجارته غير المشروعة، وفي يوم 12 فبراير من العام المنصرم، انقلبت حياته رأسا على عقب، عندما جرى ضبطه أثناء بيعه للمواد المخدرة في نطاق منطقة الجمالية.

ضبط المتهم

حملة أمنية مكبرة كانت تجوب شوارع منطقة الجمالية، كطبيعة عملهم اليومية، إلى أن وجدوا المتهم يقف بأحد جوانب الطريق، مع أحد الأشخاص أمام سيارة فارهة، وهو ما أثار الشكوك حولهم، ما جعل أحد أفراد الشرطة يذهب إليهم ويسألهم عن سبب تواجدهم في وقت متأخر من الليل في هذا المكان فأصابتهم الريبة وانعقد لسانهم عن الكلام مما جعل الشرطي يطلب تفتيشهم ليجد بحوزتهم أحد الأقراص المخدرة.

اعترافه بالاتجار في المواد المخدرة

تم القبض على المتهم متلبس وبحوزته 17 كيسا يحتوي على مخدر MDMB PICE المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات، و 4 لفافات من ذات المخدر، تم اقتياده إلى قسم شرطة الجمالية بعد تقييده بالأصفاد وتم فتح محضر له للإدلاء بأقواله وما تم ضبطه بحوزته، في بداية الأمر أنكر أن هذه الأشياء تخصه، وبتضييق الخناق عليه اعترف تفصيليا أنه اتخذ مهنة الجزارة التي يعمل بها كستار لتجارته الغير مشروعة لتحقيق ربح أعلي في وقت قصير.

إحالته لمحكمة الجنايات

تم إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه، والتي بدورها أحالته لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية والتي أصدرت حكمها ضد المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد ومحمد جمال عبدالشافي وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر.