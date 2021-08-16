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محمود مسلم

ضبط 255 قضية مخدرات وتنفيذ 63 ألف حكم قضائي في يوم واحد

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الوطن
02:43 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
حملات أمنية

حملات أمنية

 شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 191 قطعة أسلحة نارية بحوزة 157 متهمًا، وتنفيذ 62898 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت 255 قضية مخدرات بحوزة 272 متهمًا، و29 هاربًا و24 متهمين بممارسة أعمال البلطجة، و308 دراجة نارية مخالفة، و20944 مخالفة مرورية، وإعادة 3 دراجات مبلغ بسرقتهما، وضبط 5 تشكيلات عصابية.

كما تمكّنت وزارة الداخلية، من فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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