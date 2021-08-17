التعليم العالي: «اللي بيحصل دلوقتي حاجات مشوفنهاش من 60 سنة»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن نسب الحد الأدنى لمجاميع الثانوية العامة ستنخفض، حيث أنه مع يوم السبت المقبل، سيقوم الطلاب ببدء تسجيل رغباتهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لافتا إلى أن أعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات يزيد عاما وراء الآخر.

عبدالغفار: أصبح لدينا 500 كلية وأكثر من 400 برنامج مختلف بالمجالات والتخصصات الحديثة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تغيير منظومة التعليم الأساسي والجامعي على حد السواء، «اللي بيحصل دلوقتي حجات مشوفنهاش من 60 سنة، سواء بالدعم النقدي أو زيادة أعداد الجامعات الجديدة، حتى أصبح لدينا 500 كلية وأكثر من 400 برنامج مختلف بالمجالات والتخصصات الحديثة».

وأوضح أنه تم صرف ما يقارب الـ150 مليار جنيه على تحديث منظومة الجامعات الجديد والتطوير، وحاليا تقوم الوزارة بإتاحة برامج تعليمية شيقة وحديثة بخلاف والتوسع في الكليات والبرامج المستحدثة، وكذا بناء جامعات جديدة بالمحافظات التي لم يكن بها جامعات من قبل.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه خلال العام الدراسي الماضي، تم بناء جامعة مرسى مطروح وجامعة الوادي الجديد وجامعة الأقصر، ودخلوا الخدمة خلال العام الدراسي الجديد، «إحنا كده ضمينا 3 جامعات وليدة، وفي طريقنا لإضافة جامعة في الغردقة».

عبدالغفار: حاليا يتم بناء 7 جامعات تكنولوجية أخرى

وأكد أن الوزارة قامت بإضافة 15 جامعة خاصة، و4 جامعات أهلية، ونعمل حاليا على إنشاء 15 جامعة أخرى، سيدخلوا الخدمة العام القادم، كما وجرى إضافة روافد تعليمية جديدة كبناء 3 جامعات تكنولوجية سيدخلوا الخدمة العام القادم، وحاليا يتم بناء 7 جامعات تكنولوجية أخرى.

عبدالغفار: «مش بنشتغل علشان النهاردة»

وأشار إلى أن ما تم بناءه طيلة الـ7 سنوات الماضية، يوازي ما جرى إنشاءه طيلة 50 عاما، «إحنا مش بنشتغل علشان النهاردة، ولكن عنينا على التعليم خلال 10 سنوات، حتى يكون تعليمنا متاح وبتخصصات وبرامج تحتاجها وظائف المستقبل».

عبدالغفار: لدينا 82 ألف طالب وافد حاليا.. نستهدف الوصول لـ200 ألف طالب

وتابع: «إحنا طموحنا مش جلب الطلبة العرب فقط، ولكن بننظر للطلاب الوافدين الأوروبيين والآسيويين، ولدينا 82 ألف طالب وافد حاليا، ونستهدف الوصول لـ200 ألف طالب خلال السنوت المقبلة، لأن إحنا عندنا سمعة وخبرة قديمة وبنشتغل عليها علشان يكون فيه سياحة تعليمية».