محافظ الغربية في اتصاله بأوائل الثانوية العامة: «شرفتم المحافظة»

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، التهنئة إلى أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، خلال اتصالات هاتفية هنأهم فيها بتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والمهنية واستمرار هذا التفوق في حياتهم الجامعية.

«رحمي»: طلاب الثانوية العامة نموذج وقدوة لزملائهم الطلاب

وأعرب محافظ الغربية، خلال اتصالاته مع الطلاب الأوائل على الثانوية العامة، من أبناء الغربية، عن فخره بأبنائه الطلاب، مؤكداً أنهم نموذج وقدوة لزملائهم الطلاب.

كما هنأ المحافظ أهالي الطلبة، الذين كان لهم الدور البارز في تحقيق هذا النجاح، مؤكداً أنه سيتم الالتقاء بهم بديوان عام المحافظة لتكريمهم، داعياً المولى عز وجل دوام التوفيق لهم، والازدهار للمحافظة.

أولياء أمور أوائل الثانوية العامة: سعداء باتصال المحافظ

ومن جانبهم، أعرب الطلاب الأوائل وأولياء أمورهم عن سعادتهم البالغة باتصال محافظ الغربية بهم، لتنئتهم بتفوق أبنائهم، كما أكد أولياء الأمور أن هذا الاتصال يأتي تكليلاً لجهودهم المبذولة مع أبنائهم طوال العام.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، كما تم الإعلان عن أسماء الأوائل، حيث حصد أبناء محافظة الغربية 5 مراكز على مستوى الجمهورية، وهم:

الأول جمهورية علمي رياضة، عهد مصطفى الشرقاوي.

الثاني جمهورية علمي رياضة، محمود أيمن محمد كمال.

الثالث جمهورية مكرر علمي علوم، مايكل سمير صبحي توفيق.

الثالث جمهورية مكرر علمي علوم، سحر عبد اللطيف رضا.

الأول جمهوري شعبة رياضيات، إبراهيم أحمد السيد سالم.

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