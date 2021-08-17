محافظ الإسماعيلية يهنئ أوائل الثانوية العامة والأزهرية

أجرى محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، اتصالات هاتفية مع الطلبة اوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020- 2021، اليوم الثلاثاء، لتقديم التهنئة لهم على تفوقهم، مؤكداً أنهم سيتم تكريمهم بديوان عام المحافظة، خلال الساعات القادمة.

وقال اللواء شريف بشارة، في تصريحات خاصة، قبل قليل، إنه أجرى اتصالات هاتفية مع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، الذين جاءوا ضمن أوائل الجمهورية، لتهنئتهم وأولياء أمورهم بتفوقهم وحصولهم على المراكز المتقدمة، وتمثيلهم الإسماعيلية بشكل مشرف.

محافظ الإسماعيلية: كان لنا نصيب كبير من المتفوقين

وقال «بشارة» إن الإسماعيلية كان لها نصيب كبير من الطلاب المتفوقين، وفي المراكز المتقدمة، بحصول الأول على الجمهورية في مدارس المتفوقين في شعبة الرياضيات، والمركز الثالث على مستوى الشعب الأدبية في الثانوية العامة، والمركزين التاسع والعاشر من طلاب الثانوية الأزهرية.

وتابع محافظ الإسماعيلية قائلاً: «اتصالي بهم لتهنئتهم بعد نتيجة الثانوية العامة، لأنهم نموذج مشرف، وخلال ساعات سيتم تكريمهم داخل ديوان عام المحافظة، لما بذلوه من جهد، لقي استحسان الجميع».

نتائج الطلاب الأوائل

وحصل الطالب «فتحي أشرف فتحي» على المركز الأول على مستوى الجمهورية من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ٍSTEM)، بمجموع 665.24 درجة، وحصلت الطالبة «سارة علاء محمد علي» على الترتيب الثالث على مستوى الجمهورية الشعبة الأدبية، من مدرسة الزهور الثانوية للبنات، بمجموعة 386 درجة.

وفي الثانوية الأزهرية، حصلت الطالبة «إيمان علي عبد الحي»، من معهد فتيات «العوايضة» بمركز ومدينة القصاصين، على المركز التاسع على مستوى الجمهورية، فيما حصلت الطالبة «سناء ضياء هيكل»، بمعهد التل الكبير، على الترتيب العاشر.