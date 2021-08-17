أول تعليق من وزير التعليم على حجب نتيجة أبناء «نائب»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على قيام الوزارة بحجب نتيجة الثانوية العامة لأبناء أحد أعضاء مجلس النواب، بعد تسريب نتيجتهم قبل الإعلان الرسمي لها، وفتح الوزارة تحقيقات لمعرفة المسؤول عن هذه التسريبات، قائلا: «في حاجات خليها تتم في هدوء، لحد ما نعرف النتيجة بتاعتها».

وأكد «شوقي» خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أن الوزارة تتعامل بـ «مسطرة» واحدة مع أي أمر أو مشكلة تتعلق بالغش أو بالتسريب أو سوء استخدام المعلومات، وذلك بهدف الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أي مشكلة أو خطأ يقع، نحاول التعلم منه حتى لا يتكرر مرة ثانية.

طارق شوقي: الثانوية العامة بلا غش أو تسريب العام المقبل

وشدد أن الجميع سيشاهد العام الدراسي المقبل ثانوية عامة بلا غش وبلا تسريب، كما سنشاهد نتيجة ثانوية عامة بلا تسريب لأي مخلوق أيا كان وضعه بالدولة المصرية.