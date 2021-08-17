وزير التعليم العالي: إصابات كورونا تحت السيطرة.. ومستعدون لأي موجة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آخر تطورات الأوضاع الوبائية في مصر، بخصوص فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحًا أنه في مصر تم رصد خلال الأسبوع أو الـ 10 أيام الماضية زيادة طفيفية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لم تكن موجودة في الشهور الماضية، لكن الإصابات ملحوظة.

إصابات كورونا لا تشغل أسرّة العناية وأجهزة التنفس بما يقلقنا

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن الإصابات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» حتى الآن مُسيطر عليها، ولم تشغل أعداد الأسرّة، سواء في العناية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي بما يقلقنا، مؤكدًا أنه يتحدث الآن عن المستشفيات الجامعية فقط.

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وأردف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا الأمر يجعلنا حذرين ومستعدين لأي موجات من الممكن أن تزيد، طبقًا للإحصائيات العالمية، فهناك إحصائية تفيد بأنه قد تحدث موجة جديدة في منتصف أو نهاية شهر سبتمبر، «لكن الإجراءات الاحترازية والتوسع في عمليات التطعيم لكل الناس ده هيخلي الإصابات أقل، والأهم إن معدل الوفيات هيقل لأن الإصابة لن تصل لخطورة، ده مش هيبقى موجود».