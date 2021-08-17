وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس صندوق الاستشارات والدراسات

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية، حيث أكد خلال الاجتماع، أن الهدف من إعادة هيكلة صندوق الاستشارات هو الاستفادة من إمكانيات الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية بشكل يتيح تقديم الاستشارات الفنية فى شتى المجالات والتخصصات، سواء القانونية أو الإعلامية وغيرها من المجالات، بحيث يتم الاستفادة من الكوادر البشرية والمتخصصين بمختلف مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الصندوق يعمل بمثابة جهاز وطني يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها، وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية، مضيفاً أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية في أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الكوادر العلمية المتخصصة والمتميزة في مراكز البحث العلمي والجامعات؛ كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.

وأكد الوزير على الدور المهم لصندوق الاستشارات فى تقديم الاستشارات الفنية لمختلف الجهات المعنية مع التأكيد على ضرورة تحقيق الانضباط المالى والإداري والرقابى على جميع أنشطة الصندوق.

وأوضح الوزير ضرورة استفادة الجامعات المصرية والجهات البحثية من كل الاستشارات الفنية، والاقتصادية، ودراسات الجدوى التي يقدمها الصندوق.

ومن جانبه، استعرض دكتور أنور إسماعيل مشروعات الصندوق الجارى تنفيذها، ومنها: أعمال التصميمات المتكاملة لعدد 14 جامعة أهلية بالجامعات الحكومية، ومشروع مراجعة تراخيص البناء بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى متابعة وإدارة مشروع إنشاء المبنى الخاص بالجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، وكذا مشروع تحديد متطلبات معامل وورش جامعة مصر للمعلوماتية، فضلاً عن مشروع متابعة تنفيذ البنية المعلوماتية لجامعة المنصورة الأهلية، مشيرًا إلى احتياجات الصندوق من الكوادر البشرية والتخصصات العلمية اللازمة لإتمام المشروعات.

كما ناقش المجلس الموقف المالى لمشروعات الجامعات الأهلية حتى أغسطس 2021.

وخلال الاجتماع وافق المجلس أيضًا على قيام الصندوق بالاشتراك في ممارسة أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا ونظم المعلومات والشبكات للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وأعمال التصميمات الخاصة بالمعهد الوطني للرياضيات والإشراف عليه، وكذلك الأعمال الفنية والاستشارية لإنشاء المعمل المرجعي للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمحافظة القاهرة؛ ليكون مركزًا لتقديم الخدمات المعملية المتكاملة لتشخيص الوبائيات والأمراض المستجدة، بما فيها الجراثيم التى تحتاج إلى مستوى أمان بيولوجى ثالث أو رابع.

كما وافق المجلس على فتح باب التسجيل على صندوق الاستشارات الفنية للخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات والتخصصات العلمية والفنية بالجامعات والمراكز البحثية؛ للاستفادة من الخبرات والكوادر العلمية بالجامعات والمراكز البحثية فى أعمال الصندوق الفنية والاستشارية.

جاء الاجتماع بحضور كل من بحضور دكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ودكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ودكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ودكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ودكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ودكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية والمدير التنفيذي للصندوق، ودكتورعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.