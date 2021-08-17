وزير التعليم العالي: «أنا جبت 87% ودخلت طب أسنان»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك طلابا متميزين بالفعل، ولكن مثل أي مجتمع غالبية الطلاب يقعون في منطقة المنتصف، وهذا الشكل الطبيعي في العالم كله، معقبًا: «أنا جبت 87% في الثانوية العامة ودخلت طب أسنان بهذا المجموع، وكل الأجيال قبل 20 سنة كانت كل الناس تدخل الكليات بمجموع 80%، والقانون كان يعطي مكافأة تفوق لمن حصل على أكثر من 80%، وما يحدث حاليًا تغيير تاريخي، لأنه سهل جدًا تخدع حد بمجموع 99% ولم يكن هذا هو التقييم الحقيقي، وأنا لا ألوم الطلبة ولكن طريقة التقييم كان بها مشكلة».

مقارنة غير صحيحة

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مساء الثلاثاء، أنهم يعملون بشكل مؤسسي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددًا على أن نتائج طلبة مرحلة الثانوية العامة هذا العام ناتجة عن امتحانات مختلفة عن امتحانات العام الماضي، وهذا لا يعني تقليل فرص الطلبة في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها، لأن الطلبة يتنافسون فيما بينهم في نفس الامتحان على مقاعد متاحة في التعليم العالي، وبالتالي المقارنة بين نتائج هذه السنة الدراسية والسنوات السابقة غير صحيحة.

الفرق بين تنسيق المرحلة الأولى للكليات العام الماضي والحالي

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق المرحلة الأولى في شعبة علمي علوم إلى 88.4%، مقارنة بـ97.6% في العام الماضي، وهذا يعني أن من حصل على 97% العام الماضي لم يستطع الالتحاق بتنسيق المرحلة الأولى، بينما من حصل على 88.4% هذا العام يمكنه الالتحاق بها، وفي شعبة الرياضيات فإن تنسيق هذا العام للمرحلة الأولى قبل من 80%، وفي العام الماضي كان الحد الأدنى 94.4%، وفي الشعبة الأدبية انخفض حد القبول إلى 65.7% هذا العام بدلًا من 79.9% العام الماضي.