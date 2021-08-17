«التعليم العالي» توجه رسالة لطلبة الثانوية العامة بشأن وظائف المستقبل

وجه الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة إلى طلبة الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، مشددًا على أن الدولة أنشأت عشرات الكليات، وهناك برامج تعليمية تخص «وظائف المستقبل».

الشهادة المصرية تستعيد قيمتها

وقال «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد» الفضائية، الثلاثاء، إن المجتمع المصري يحتاج إلى تغيير ثقافته تجاه مسألة الثانوية العامة والنتائج والمجموع، ويجب أن نعيد للشهادة المصرية قيمتها، موضحًا أن الطالب الحاصل على أقل من 97.6% لم يدخل المرحلة الأولى في التنسيق العام الماضي، ولكن «النهاردة بنقول إن الشهادة المصرية بقى ليها قيمتها، ونقول لكل أولياء الأمور، إن كل الناجحين في الثانوية العامة لهم أماكن في الجامعات والمعاهد».

80 مؤسسة جديدة خلال 7 سنوات

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «دعونا نفكر بشكل مختلف، ولدينا مؤسسات في التعليم العالي تستوعب جميع الطلبة، والدولة خلال السبع سنوات الماضية أضافت 80 مؤسسة للتعليم العالي في كل ربوع مصر، ووصل عدد الكليات الحكومية إلى 495 كلية، إضافة إلى الجامعات الأهلية، والجامعات الدولية، وأدعو كل أولادنا الناجحين لمراجعة المواقع الإلكترونية للجامعات، ويشاهدون البرامج التعليمية الجديدة فيها، والتي صُممت لتناسب سوق العمل، وصممها أساتذة مصريين في مصر وجامعات أجنبية لتتناسب مع احتياجات مصر والدول الأجنبية ووظائف المستقبل».

تخصصات غير تقليدية

وتابع: «إلى جانب التخصصات التقليدية المعروفة هناك برامج تعليمية جديدة تحتاج من الطلبة أن يفكروا فيها لأن سوق العمل يتغير يومًا بعد يوم، ووظائف المستقبل فرضت نفسها وخلقت برامج جديدة في هذه الجامعات، مثل هندسة الحاسبات، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وغيرها».

وأردف: «متخليش المجموع بتاعك هو اللي يختار لك، شوف موهبتك وهوايتك إيه»، موضحًا أن بعض الطلبة التحقوا بكليات الطب البشري، ولكنهم في النهاية حولوا إلى كليات أخرى مثل كلية الإعلام، وعندما سألهم عن سبب التحويل، قالوا إن أهاليهم اختاروا لهم هذه الكليات، ولم ينجحوا فيها، وبالتالي حولوا إلى دراسة غيرها، وأصبح منهم معيدين في الكليات الجديدة التي حولوا إليها، وبعضهم أصبح نجوم في مجال الإعلام.