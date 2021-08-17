حقيقة إلغاء تكليف كليات الصيدلة بعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021

مع مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة 2021-2022، بعد إعلان وزير التعليم العالي في المؤتمر الرسمي لإعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021، تجدد الحديث عن إلغاء تكليف الصيادلة وأزمة تحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة وفقا للواقع العملي وما يترتب عليها من أزمة تكليف الصيادلة.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2021

وصرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 أن مؤشرات التنسيق للعام الجديد تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالجامعات بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%.

وزارة التعليم تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2020-2021، والتي شهدت انخفاضا ملحوظا في عدد الطلاب الحاصلين على فئات المجموع الأعلى خاصة أكثر من 90%، وهو ما يؤكد انخفاض التنسيق عن الأعوام الماضية وتحديد أعداد أقل للقبول بكليات الصيدلة.

حقيقة إلغاء تكليف طلبة كليات الصيادلة2021

وأثارت أعداد المقبولين بكليات الصيادلة وعلاقاتها بتكليف الصيادلة، الكثير من الجدل خاصة في مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد الدكتور خليفة رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه مع بدء تنسيق الجامعات على الراغبين في الالتحاق بكليات الصيادلة أن يعلموا أنه لن يكون هناك تكليف في السنوات المقبلة.

وأعلن أكثر من نائب بلجنة الصحة بـمجلس النواب، أن وزارة الصحة والسكان لن تكلف الصيادلة في الدفعات المقبلة، وطالبوا كلية الصيدلة بالإعلان عن عدم تكليف طلبة كليات الصيادلة في الدفعات المقبلة قبل إعلان تنسيق الجامعات.

وأكد الدكتور علي مهران، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، أن هناك ارتباط بين أعداد المقبولين بكليات الصيدلة والتكليف للصيادلة.

وطالب علي مهران، وزير التعليم العالي، بتحديد أعداد المقبولين بكلية الصيدلة قبل إعلان تنسيق الجامعات، مشيرا إلى أنه مع تراجع أو انخفاض الحدود الدنيا سيحدد تنسيق الجامعات 2021 أعداد المقبولين ومصير تكليف الصيادلة.