«عبد الغفار» يطمئن الحاصلين على أقل من 60%: «لكم مكان في الجامعات»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطلبة الحاصلين على أقل من 60% في نتيجة الثانوية العامة هذا العام سيكون لهم مكان في الكليات والجامعات، مؤكدًا أن منظومة التعليم العالي بها تطور كبير، خاصة خلال السبع سنوات الماضية، إذ زاد عدد البرامج التعليمية والجامعات والكليات الحكومية والأهلية والدولية، من أجل توفير أماكن متاحة للطلبة في كل ربوع مصر، وكل الناجحين في الثانوية العامة.

تطور كبير في منظومة التعليم العالي

وعن إقبال الطلبة على الكليات الأدبية أو العلمية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مساء الثلاثاء، إن دراسات العلوم الإنسانية التي يدرسها طلاب القسم الأدبي، هي دراسات مهمة جدًا في العالم كله، ولكن لا يمكن التغافل عن أهمية العلوم التطبيقية والعلمية، ويجب التوازن بين الجانبين، معقبًا: «لكن لما بنفتح كليات جديدة يكون نسبة العلوم التطبيقية والتكنولوجية أعلى من كليات العلوم الإنسانية، رغم أن الدولة تطور في كليات الآثار والفنون والآداب».

العمل بشكل مؤسسي

وشدد على أنهم يعملون بشكل مؤسسي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددًا على أن نتائج طلبة مرحلة الثانوية العامة هذا العام ناتجة عن امتحانات مختلفة عن العام الماضي، وهذا لا يعني تقليل فرص الطلبة في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها، لأن الطلبة يتنافسون فيما بينهم في نفس الامتحان على مقاعد متاحة في التعليم العالي، وبالتالي المقارنة بين نتائج هذه السنة الدراسية والسنوات السابقة غير صحيحة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، موضحًا أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74%، و76% في الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية.