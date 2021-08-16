تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة عدلي منصور

أصدَر الدكتور، عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق.

ويشكل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية من الآتي أسماؤهم:-

1- المستشار عدلي منصوررئيس جمهورية مصر العربية السابق.

2- الأستاذ الدكتور شريف على محمد حماد وزير البحث العلمي السابق، أستاذ هندسة الحاسبات والنظم.

3- السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية.

4- الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام (بصفته).

5- المهندس خالد لطفي حسن محمد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة (بصفته).

6- المهندس رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية (من ذوي الخبرة).

7- الأستاذ الدكتور عمرو أمين عدلي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات سابقاً، وأستاذ الهندسة الكهربية – جامعة القاهرة.

8- الأستاذة الدكتورة ريم محمد بهجت أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون جامعة مصر للمعلوماتية.

9- الأستاذة الدكتورة هدى المراغي أستاذ متميز كلية الهندسة جامعة ويندسور بكندا.

10- الأستاذ الدكتور سعيد مجاهد أستاذ الروبوت والديناميكيات والتحكم – كلية الهندسة – جامعة القاهرة.

11- كريم عوض المدير التنفيذي لشركة «إي إف جي هيرميس».

12- الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل مؤسس ومدير شركة «كي إي إنجل» بمصر.

13- الدكتور محمد حمادي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة «سكاي»، «Sky Groups» بأوروبا.

هذا ويضاف إلى مجلس امناء الجامعة ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي، ويكون رئيس الجامعة عضوا في هذا المجلس، ويجتمع مجلس أمناء الجامعة الاسبوع المقبل لإقرار تعيين رئيس مجلس الامناء وذلك طبقا لقانون الجامعات الأهلية والخاصة.

الجدير بالذكر ان السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدَر قرارًا خلال الأسبوع الماضي بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية جامعة أهلية مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعد جامعة مصر للمعلوماتية هي أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها؛ وقد أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وعقدت شراكات لمنح شهادة بكالوريوس مزدوجة مع جامعتي Purdue وMinnesota اللتين تعدان من أحسن الجامعات الأمريكية في الهندسة، كما تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع في مِنَح التفوق التى تصل إلى 50%، إضافة إلى مِنَح كاملة لأوائل الثانوية العامة؛ وذلك بهدف المساهمة في بناء مجتمع متخصص بالمجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتوفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلي خاصة والإقليمي والعالمي عامة.

وتشمل جامعة مصر للمعلوماتية «EUI» 4 كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات في أكتوبر المقبل.