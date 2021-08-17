الشركات الأجنبية: لن نطبع الأسعار على علب السجائر

قال مسئولون بشركات السجائر الأجنبية في مصر، إن الشركات لا تعتزم طباعة أسعار السجائر على العلب الخاصة بهم، مؤكدين أنهم لن يتخذوا نفس الخطوة التي اتخذتها الشركة الشرقية للدخان حين طبعت أسعارها على منتجات السجائر الخاصة بها.

الشركات الأجنبية لا تواجه مشكلة كبيرة في الأسعار

وأشار مسئول بإحدى الشركات لـ«الوطن»، إلى أن الشركات الأجنبية لا تواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بأسعارها، حيث لا يقوم التجار، في الغالب، بالمبالغة في الأسعار، نتيجة قيام الشركات بإتاحة حافز نقدي جيد للتجار، موضحا أن منتجات الشركة الشرقية للدخان تنتشر بشكل أكبر من منتجات السجائر الأجنبية، وأن عدد من التجار يقومون بزيادة أسعار الشركة بشكل مبالغ فيها، وبقيمة تتجاوز جنيهين في بعض الأحيان.

الشركات الأجنبية ليست بحاجة إلى كتابة الأسعار على العلب

وأكد مسئول آخر، أن الشركات الأجنبية ليست بحاجة إلى كتابة الأسعار على العلب، حيث أن الأسعار الصادرة عن الشركات يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وإخطار التجار بها، مشيرا إلى أن شركات السجائر الأجنبية لديها أدوات وطرق تمكنها من ضمان عدم قيام التجار بالتلاعب في الأسعار، حرصا منها على عدم الإضرار بالمستهلكين، وضمان استمرار الحفاظ على مبيعاتها في السوق المحلية.

وطالب المسئول، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، بضرورة تكثيف عمليات التفتيش والحملات الخاصة بضبط الأسعار، لضمان عدم قيام التجار بزيادة الأسعار دون سند رسمي.

وأضاف: «نحن كشركات نقوم بدورنا فيما يتعلق بضبط الأسعار لأننا لا نريد فقدان المستهلك وغير مستعدين لخسارته أو فقدان الحصص السوقية الخاصة بنا، لكن يجب أن يتم ضبط السوق عبر الجهات الرسمية من أجل إحكام السيطرة على الأسعار».

وكانت الشركة الشرقية للدخان أعلنت قبل أيام اعتزامها كتابة الأسعار أول شهر سبتمبر المقبل، موضحة أن القرار يأتي في سياق تحركاتها لعدم رفع الأسعار بشكل عشوائي من جانب التجار.