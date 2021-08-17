أحمد أمين يستعيد ذكرياته مع الثانوية: «بحمد ربنا على الـ1% اللي مجاش»

شارك الفنان أحمد أمين ذكرياته في الثانوية العامة، مع جمهوره من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، وذلك تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 صباح اليوم.

أحمد أمين يحكي ذكرياته مع الثانوية العامة

وكتب الفنان أحمد أمين، عبر صفحته، «لما بافتكر الثانوية العامة بشكر الواحد في المية اللي مجاش.. لو كان جه معرفش كنت هبقى فين! فرقت معايا على جزء من عشرة في المية.. عشان أدخل إعلام الكلية اللي كنت عايزها ساعتها.. فدخلت فنون جميلة.. واشتغلت في الصحافة لحد ما وصلت رئيس تحرير وأنا مش إعلام».

وتابع أمين قائلا: «بعدها بقيت ممثل وأصحابي من فنون جميلة بقوا فريقي اللي عملنا مع بعض البلاتوه.. أنا عارف يوم النتيجة بتبقى زعلان أو فرحان علشان فاكر إن دي نتيجة مرحلة.. لكن الحقيقة إنها بداية مجموعة اختيارات كتيير.. كلها ممكن توصل للنجاح عادي جدا».

وأضاف «أصل النجاح مش مرحلة من الدراسة.. ده مشوار كبير وطريق طويل وتغييرات كتير.. ممكن التفوق يبقى نقمة وممكن عدمه يبقى نعمة.. المهم هنكمل إزاي وهنختار إيه، مبروك من قلبي لكل الناس اللي طلعت نتيجتهم بغض النظر عن نتيجتهم.. مبروك عليك بداية اختياراتك!».

مسلسل ما وراء الطبيعة

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد أمين كان مسلسل «ما وراء الطبيعة»، الذي قدمه بالتعاون مع رزان جمال، وآية سماحة، وسما إبراهيم، وريم عبد القادر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عمرو سلامة.

ويستعد الفنان أحمد أمين لتقديم مسلسل درامي مع الفنان أكرم حسني، ليعيدا التجربة مرة أخرى بعد نجاحهما سويا في مسلسل «الوصية».