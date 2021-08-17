«أحمد» الثالث علمي علوم «زملكاوي متعصب»: «الدوري في ميت عقبة»

احتفل الطالب أحمد طارق، اليوم الثلاثاء، مرتين اليوم، الأولى بحصوله على المركز الثالث، مكرر، ضمن أوائل الثانوية العامة بشعبة علمي علوم، والمرة الثانية بفوز الزمالك مساء اليوم على وادي دجلة، ليقترب من التتويج بدرع الدوري، حيث كشف الطالب أنه «زملكاوي متعصب»، مؤكدا أن «الدوري في ميت عقبة».

وأكد ثالث الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، علمي علوم، أنه كان يشاهد مباريات كرة القدم لفريقه المفضل، نادي الزمالك، أثناء فترة دراسته بالثانوية العامة، ومع ذلك، تمكن من التفوق والتواجد بين صفوف أوائل الثانوية العامة، بحصوله على المركز الثالث.

وأعلن «طارق» عن رغبته في الالتحاق بكلية الطب، أسوة بقدوته والدته الطبيبة النفسية والأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لافتا إلى أن والدته لها الفضل الأول في حصوله على مكان له، ضمن أوائل الثانوية العامة، خاصة وأنها كانت تعطي له العديد من النصائح النفسية، من أجل عدم الوقوف عند صعوبة أي امتحان، ومحاولة الوثوق في نفسه وفي قدراته، مشيرا إلى أن بعض الامتحانات كانت صعبة.

وأوضح أنه لم يكن يتوقع حصوله على هذه الدرجة، ولا صعوده ضمن أوائل الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه أول ما سمع اسمه يتردد في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، لم يصدق، بينما «طارت والدته من الفرحة عندما شاهدت صورته».

وأشار إلى أنه لأول يتواجد طلاب المدارس الفرنسية، ضمن أوائل الثانوية العامة بهذه القوة، لافتا إلى أن بعض الامتحانات لم تُعرّب، وكانت باللغة الفرنسية، مشيرا إلى أنه يتمنى فوز نادي الزمالك بالدوري، مثلما صعد من أوائل الثانوية العامة، خاصةً أنه من المشجعين المتعصبين للنادي.

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