بائعو الشربات في الإسكندرية في انتظار نتيجة الثانوية العامة 2021

منذ ساعات الصباح الأولي، فتحت محال بيع المشروبات المثلجة والشربات أبوابها، في إنتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، نظرا لكونها مناسبة مهمة تساهم في انتعاش حركة بيع المشروبات والعصائر والشربات الأحمر بالموز وهو من أهم مشروبات الفرحة لدي الإسكندرانية، فمع إعلان نتيجة الثانوية العامة يتم شراء كميات كبيرة من الشربات من أجل توزيعها على الجيران والأصحاب والأقارب فرحة بسبب نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وتعد نتيجة الثانوية العامة 2021 موسم سنوي لأصحاب محال الحلوى والشربات خاصة في مدينة الإسكندرية، ففي كل المناسبات يحرص المواطنون وخاصة السيدات على توزيع الشربات بالموز في الشوارع خلال الأعياد والمولد النبوي وفي رمضان وفي فصل الصيف فهو من المشروبات المثلجة المفضلة لدي الإسكندرانية.

ويقول خميس فتوح، أحد أصحاب المحال التجارية لبيع الشربات، إن نتيجة الثانوية العامة موسم لدي الباعة، لذلك في يوم إعلان النتيجة يتم فتح المحال منذ الصباح الباكر إضافة إلى شراء كميات كبيرة من الشربات من التجار من أجل بيعها في هذا اليوم الذى يحتفل فيه المصريون بنجاح الطلاب في الثانوية العامة.

ويضيف لـ«الوطن»، إنه بالرغم من وجود المياه الغازية إلا أن الإسكندرانية أغلبيتهم يفضلون شراء الشربات مع المياه الغازية حيث أن الشربات يدل على الفرحة أكثر من المياه الغازية إضافة إلى تحضيره منزليا يضفي حالة من البهجة والسعادة والإحساس الفرحة فهو مرتبط بالفرحة التي تدخل البيت بهذا اليوم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالإسم ورقم الجلوس

ويتيح موقع جريدة الوطن، نتيجة الثانوية العامة من خلال رابط بالإسم ورقم الجلوس، ومن المنتظر أن يكشف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، خلال ساعات قليلة عن تفاصيل نتيجة الثانوية عبر مؤتمر صحفي يعقد اليوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لذا نقدم للطلاب رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن.