تصريحات رئيس حدائق الحيوان حول القرود: «تحمل نفس أمراض الفئران»

كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، تفاصيل جديدة حول قرود حدائق الأهرام، قائلا إن هذه القرود مصدرها حدائق الأهرام، معتبرًا أن تربية الحيوانات البرية في المنازل ظاهرة غريبة أصبحت موجودة «أنا شايف حاجات غريبة بتحصل في مجتمعنا دلوقتي وشايف الناس بقت بتربي حيوانات برية وأشبال أسود وقرود وتماسيح وتبدأ تكبر ويتخلصوا منها بأي شكل ويرموا التمساح في ترعة»، محذرًا من هذه الظاهرة.

اكتشاف قرود بنفس المكان في مارس الماضي

وأوضح رجائي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» الإثنين أنه تم اكتشاف وجود نسانيس وقرود في نفس المكان شهر مارس الماضي، وتم الإمساك بها والسيطرة عليها.

يجب الإبلاغ عمن يربون حيوانات برية

وأشار إلى أن هناك بلاغات تصل كل فترة بوجود حيوانات برية، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عمن يربون الحيوانات البرية، حيث تتوحش ضدهم ويتخلصون منها بشكل مفاجئ، وتصل للمناطق السكنية.

وأكد أن حي حدائق الأهرام اتصل بحديقة الحيوان للاستعانة بأطبائها لمحاولة إمساك هذه القرود بالتخدير، مشيرًا إلى أن أطباء حديقة الحيوان لهم الجانب الفني فقط وأن شرطة البيئة ورئاسة الحي تشترك معهم لاكتشاف مصدر هذه الحيوانات البرية والقبض على المسؤول عن تربيتها.

طريقة الإمساك بالقرود والنسانيس

وكشف رجائي طريقة الإمساك بهذه القرود والنسانيس قائلًا: «بيبقى فيه زي فخ بيتعمل لكل واحد منهم وبيتحط جواه الأكل اللي بيحبه زي الموز وفي موزة معينة بياكلها وبيحصل له تخدير وبنسيطر عليه وبنوديه حديقة الحيوان».

ولفت رجائي إلى أن قرود حدائق الأهرام كانوا اثنين فقط وتسببا في ذعر السكان لدخولهما بشكل مفاجئ في الفلل والشقق المغلقة.

القرود تحمل نفس أمراض الفئران

وفجَّر رجائي مفاجأة، مشيرًا إلى أن القرود والفئران تحمل نفس الأمراض في أجسادها وتكون الأمراض متشابهة بينها وأنها تنقل أمراضا كثيرة للإنسان ومنها السل، ناصحًا المواطنين بالتخلي عن هذه الظاهرة وعدم تربية أي حيوانات شرسة داخل البيوت.

طريقة التخلص من الحيوانات البرية بشكل سليم

وأشار رجائي إلى أن أي شخص يربي قرودا أو نسانيس أو حيوانات برية وأصبح كبيرا ورغب في التخلص منه يجب عليه أن يكتب طلبا للتبرع به لحديقة الحيوان، لافتًا إلى أن الحديقة تقبل هذه التبرعات من المواطنين حتى لا تكون مصدر خطر على المواطنين، مؤكدًا أنه يتم حجزها في الحجر البيطري والكشف عليها ثم إضافتها لقطيع الحديقة.

وأكد رجائي أنه بشكل يومي يصل الحديقة مواطنون للتبرع بحيوانات برية مثل السلاحف وغيرها، لافتًا إلى أن أحد المواطنين بالجونة تبرع بأسد للحديقة منذ فترة.